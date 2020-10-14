MEB harekete geçti ve belli oldu! 20 bin...

Binlerce kişi merak ediyordu ve belli oldu. Tek tek açıklandı. MEB de bir yazı yazarak 81 ile gönderdi. Öğretmenler için seminer programı takvimi duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Twitter hesabından yayınladığı 'Hocam bir dakika bir sorum var' başlıklı videosunda 'Ders saatleri azaltılacak, ama müfredat aynı. Dersler nasıl yetişecek?' sorusuna yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders saatleri ve müfredatla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayınladığı 'Hocam bir dakika bir sorum var' başlıklı videosunda 'Ders saatleri azaltılacak, ama müfredat aynı. Dersler nasıl yetişecek?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Selçuk, "Ders saatleri yüz yüze eğitimde azaltıldı, ama müfredat uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte karma bir modelle öğrencilerimiz eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYLARI

Bakan Selçuk, ikinci aşama uygulama programının detaylarını paylaşmıştı. Buna göre yüz yüze eğitimler, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

20 BİN ÖĞRETMEN KATILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Ekim ayı seminer programı belli oldu. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü online seminer programı ile 20 bin öğretmenle buluşacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını sağlamak, üst görevlere hazırlanmalarına destek olmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla; "Pandemi Sürecinin Pedagojik Yansımaları", "Uzaktan da Öğretebiliriz", "Kuşaklar Arası İletişim", "Scientix Projesinin Tanıtılması ve Stem Eğitimi", "Ölçme ve Değerlendirme" konularında seminerler planladı.

UZMAN AKADEMİSYENLER KATILACAK

Alanında uzman akademisyenlerin katılacağı program MEB'in internet sitesinden paylaşıldı. Program https://konferans.meb.gov.tr/ogmhizmetici adresinde gerçekleştirilecek.

MEB 2020 EKİM AYI ONLİNE SEMİNER PROGRAMI