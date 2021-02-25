MEB harekete geçti! Ve belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir adım atıldı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 21 ilde başlıyor. 23 milyonu geçti. MEB yaptığı duyuruda detayları paylaştı. Rakamlar belli oldu.

Milyonlarca kişiyi sevindirecek karar! MEB resmen duyurdu ve belli oldu. 21 ilde başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ar-Ge merkezlerinin mesleki eğitimde fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşması için attıkları çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tesciline odaklandıklarına işaret eden Özer, başlangıç desteği olarak, geçen yıl 10 milyon lira destek sağladıkları merkezler tarafından geliştirilen projeleri yılda iki kez değerlendireceklerini belirtti.

Özer, "Bu kapsamda Ar-Ge merkezlerimizin 2021 yılının birinci dönem projeleri arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi ve 41 proje desteklenmek üzere kabul edildi. Bu kapsamda desteklenen projeler için ilgili Ar-Ge merkezlerimize 13 milyon 170 bin liralık destek sağlandı. Böylece 42 Ar-Ge merkezimize şu ana kadar 23 milyon 170 bin lira destek sağlamış olduk." dedi.