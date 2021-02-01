MEB harekete geçti! Ve belli oldu, 1 Mart...

Uzaktan eğitim sonrası öğrenciler yarı yıl tatiline girmişlerdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimi 15 Şubat'ta başlatmak için çalıştıklarını açıklamıştı. Bilim kurulu üyeleri ise 15 Şubat'ın yüz yüze eğitim için erken olduğunu dile getirmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak." ifadesini kullandı.Bakan Selçuk, Twitter'dan, çevrim içi görüştüğü öğrencilerin, okulların açılma taleplerini içeren video paylaştı. Videoda, öğrenciler Bakan Selçuk'a, "Okulların açılmasını istiyorum. Daha arkadaşlarımla tanışamadım bile.", "Keşke okullar açılsa. 23 Nisan'da gelip Ankara'ya sizin koltuğunuza oturacaktım.", "Okulların açılmasını istiyorum, arkadaşlarımı çok özledim.", "Bizim okullar ne zaman açılacak?", "Okullarımızı çok özledik, açabilir misiniz?", "Ziya öğretmenim, şu koronayı bir bitirin artık, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim." sözleriyle okullarda yüz yüze eğitime olan özlemlerini ifade etti. Bakan Selçuk, bu sorulara yanıt verirken öğrencilerin haklı olduklarını ifade etti.Bakan Selçuk, paylaştığı video ile birlikte yaptığı değerlendirmede ise "Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun." değerlendirmesini yaptı.
TARİHİ DUYURDU
Kabine toplantısında yapılan değerlendirmeler sonrası okullarla ilgili karar verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti. Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.
Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."Erdoğan, yaklaşık 11 aydan bu yana sabır ve metanetle tedbirlere riayet eden herkese teşekkür etti.
MEB HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Karar sonrası MEB açılacak okullarla ilgili hazırlıkları yapmaya başladı. MEB, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları açıklayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk basın toplantısı düzenleyecek...