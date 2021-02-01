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MEB harekete geçti! Ve belli oldu, 1 Mart...

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 22:55 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 22:55

MEB harekete geçti. Milyonlarca kişi bekliyordu ve beklenen açıklama geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihleri tek tek duyurdu. Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim hazırlıklarına başladı. Peki okullar nasıl açılacak?


Uzaktan eğitim sonrası öğrenciler yarı yıl tatiline girmişlerdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimi 15 Şubat'ta başlatmak için çalıştıklarını açıklamıştı. Bilim kurulu üyeleri ise 15 Şubat'ın yüz yüze eğitim için erken olduğunu dile getirmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her bir vatandaşımızın  temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış  takvimine yansıyacak." ifadesini kullandı.Bakan Selçuk, Twitter'dan, çevrim içi görüştüğü öğrencilerin,  okulların açılma taleplerini içeren video paylaştı. Videoda, öğrenciler Bakan Selçuk'a, "Okulların açılmasını istiyorum.  Daha arkadaşlarımla tanışamadım bile.", "Keşke okullar açılsa. 23 Nisan'da gelip  Ankara'ya sizin koltuğunuza oturacaktım.", "Okulların açılmasını istiyorum,  arkadaşlarımı çok özledim.", "Bizim okullar ne zaman açılacak?", "Okullarımızı  çok özledik, açabilir misiniz?", "Ziya öğretmenim, şu koronayı bir bitirin artık,  arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim." sözleriyle okullarda yüz yüze eğitime  olan özlemlerini ifade etti. Bakan Selçuk, bu sorulara yanıt verirken  öğrencilerin haklı olduklarını ifade etti.Bakan Selçuk, paylaştığı video ile birlikte yaptığı değerlendirmede  ise "Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek  istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir  vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü  okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun." değerlendirmesini yaptı.
 
TARİHİ DUYURDU 
 
Kabine toplantısında yapılan değerlendirmeler sonrası okullarla ilgili karar verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın  ardından millet seslenen Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.    Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı  dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta  eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde  vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu  da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli.  Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.
 
Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları  kaydetti:"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim  öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka  sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim  öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine  vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik  kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı  planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri  yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda  hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."Erdoğan, yaklaşık 11 aydan bu yana sabır ve metanetle tedbirlere  riayet eden herkese teşekkür etti.
 
MEB HAZIRLIKLARA BAŞLADI
 
Karar sonrası MEB açılacak okullarla ilgili hazırlıkları yapmaya başladı. MEB, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları açıklayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk basın toplantısı düzenleyecek...

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