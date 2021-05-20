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MEB harekete geçti ve açıkladı! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

20 Mayıs 2021 Perşembe - 12:39 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 12:41

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Bakan Selçuk yeni gelişmeyi paylaştı. 5, 6, 7,9,10,11 ve 12. sınıflar için geçerli olacak.

Uzaktan eğitim sürecinde yeni destek geldi. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere 3 bin soruluk kaynak desteği yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokul öğrencilerine yönelik çalışma fasiküllerin yedinci ve sekizinci üniteleri yayımladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 41 fasikülde toplam 3.000 soru yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere, "Gençler, uzaktan eğitim sürecinde sizlerin ihtiyacını karşılamak için önceki çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek kaynak desteğimizi büyütüyoruz. Bugün yayımladığımız 41 yeni fasikül ile sizlerle paylaştığımız soru sayısı 23.000'e ulaştı. Fasiküllerde soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verdik. Farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacağınız fasiküllerin çalışmalarınızı pekiştirmenizde yardımcı olacağına inanıyorum. Uzaktan eğitim sürecinde sürekli yeni destekler sunarak yanınızda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Peki, MEB çalışma fasikülleri nasıl indirilir? İşte 5, 6, 7 ve 8. sınıf MEB çalışma fasikülleri...


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için  kaynak oluşturacak çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin yayımlandığını açıkladı. 
 
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, eğitim öğretim faaliyetlerine  destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular  ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11  ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma  soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ilk altı üniteyi kapsayan çalışma  fasikülleri gibi çok çeşitli kaynağın hazırlanarak öğretmen ve öğrencilerle  paylaşıldığı belirtildi.
 
Ortaokul öğrencileri için yıl içinde üniteler tamamlandıkça yayımlanan  çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin "meb.gov.tr" ve  "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinde erişime açıldığı bildirilen açıklamada,  fasiküllerin 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri,  sosyal bilgiler, 8. sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük  branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandığı  kaydedildi.
 
EŞLEŞTİRME VE BULMACALAR DA VAR!
 
Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca  gibi etkinliklere de yer verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"8. sınıf düzeyinde 8 Türkçe, 4 fen bilimleri ve 4 T.C. inkılap tarihi  ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere 16 fasikül hazırlandı. 7. sınıf  öğrencilerine yönelik 5 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü  olmak üzere 9 fasikül erişime açıldı. 6. sınıf düzeyinde 4 Türkçe, 2 fen  bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikül ve 5. sınıf  düzeyinde ise 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere  8 fasikül hazırlandı. Hazırlanan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor."
 
"YENİ DESTEKLER SUNARAK YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
  
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede, ortaokul öğrencileri için bugüne kadar 317 fasikülün erişime  açıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Gençler, uzaktan eğitim sürecinde sizler için hazırladığımız destek  çalışmalarına yenilerini ekleyerek kaynak desteğimizi büyütüyoruz. Bugün  yayımladığımız 41 yeni fasikül ile birlikte kaynaklarımızdaki soru içeriği sayısı  23 bine ulaştı. Fasiküllerde soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi  etkinliklere de yer verdik. Farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacağınız  fasiküllerin çalışmalarınızı pekiştirmenizde yardımcı olacağına inanıyorum.  Uzaktan eğitim sürecinde sürekli yeni destekler sunarak yanınızda olmaya devam  edeceğiz."
 
 
 
 

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