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MEB harekete geçti: Ücretsiz olacak, kullanıma açıldı

AA |  07 Ekim 2019 Pazartesi - 9:04 | Son Güncelleme : 07 10 2019 - 9:04

Binlerce öğrenciye büyük destek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına giden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için bin 140 soruluk ölçme destek paketi hazırlanarak, dijital ortamda kullanıma açıldı.


MEB, hafta sonları veya uygun olması durumunda hafta içi yapılan  destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilere derslerle ilgili gelişim için  ücretsiz destek imkanı sunmak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda, kurslara destek için ünitelere yönelik bin 140 sorudan  oluşan ölçme destek paketi hazırlandı. Ölçme destek paketinde 5, 6 ve 7'nci sınıf  seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi,  sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden sorular bulunuyor.
 
Derslerde 1, 2 ve 3'üncü üniteden her sınıf seviyesinde 60 soru olmak  üzere 180 soru hazırlanırken İngilizce dersinden 1, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerden  her sınıf seviyesinde 60 soru olmak üzere 240 soruluk destek paketi oluşturuldu.  Soru destek paketi, bugünden itibaren Bakanlığın internet sitesinden öğrencilerin  ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. 
 
Dört dersten gelişim izlenecek 
 
MEB, eğitim-öğretim yılı başında destekleme ve yetiştirme kursları  yönergesinde değişiklik yapmıştı.Yönergede en göze çarpan değişikliğe göre 5'inci sınıftan 12'nci  sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı  dil derslerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü  tarafından ortak sınavlar yapılacak.   Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA  muhabirine açıklamada bulundu.
 
Bakanlık olarak bu yıl destekleme ve yetiştirme kurslarında  verimliliği artırmak için önemli adımlar attıklarını bildiren Özer, şu bilgileri  verdi: "İlk olarak tüm süreçleri elektronik ortamda izleyebilmek ve veri  analizi yapabilmek için Bilgi İşlem Dairesi başkanlığımız e-Kurs modülü  geliştirdi ve şu anda kullanıyoruz. İkinci en önemli adım olarak bu kurslarda  izleme, değerlendirme ve iyileştirmeye ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda 5'inci  sınıf seviyesinden 12'inci sınıf seviyesine kadar tüm sınıf seviyelerinde  kurslarda her dönem sonunda yılda iki kez Türkçe, matematik, fen bilimleri ve  yabancı dil derslerinden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel  Müdürlüğümüz ortak sınavlar üzerinden öğrenci başarı izlemesi (TMFY-ÖBA) yapacak.  Araştırmadan elde edilen bulguları il müdürlüklerimizle paylaşacağız ve  destekleme yetiştirme kurslarının verimliliğini artırmak için kullanacağız."
 
 Destekleme ve yetiştirme kurslarına kaynak desteği 
 
Mahmut Özer, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel  Müdürlüğünce destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci ve öğretmenlere yardımcı  olmak için hazırlanan destek soru paketine ilişkin, şunları kaydetti:  "Okullarımızda öğrencilerimiz için hazırladığımız ücretsiz kursların  verimliliğini artırmaya yönelik üçüncü adım olarak bazı derslerden soru destek  paketi hazırladık. Bu kapsamda birinci dönem için bin 140 sorudan oluşan bir  destek paketini açıkladık. Bu sorular, sadece destekleme ve yetiştirme  kurslarında değil okullarımızda da kullanılabilecek. Diğer taraftan aynı  uygulamayı ikinci dönemde de sürdüreceğiz. Planlaması yapıldı, çalışmalar devam  ediyor. İkinci dönemin başında da bin 440 soru destek paketini öğrencilerimiz ve  öğretmenlerimizle paylaşacağız."
 
  
 
 
 

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