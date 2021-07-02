MEB harekete geçti! Türkiye'de ilk kez yapıldı, Öğretmen ve öğrenciler...

BAKAN YARDIMCISI ÖZER, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Hatay Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Merkezi atölyesinin açılış programına canlı bağlantı ile katılım gösteren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimde ilk olan bu merkezin hayırlı olmasını dileyerek, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve okul idaresinden merkez ile ilgili bilgi aldı. Özer, öğrencilerle de konuşarak onları tebrik etti.

'TÜRKİYEDE İLK OLDU'

Kalibrasyon merkezinin Türkiyede ilk kez Hatayda kurulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, şunları söyledi: İlk etapta sağlık ocakları ve ambulansların içerisindeki cihazların kalibrasyonunu yapmaya başladık. Daha önce özel firmalar gelerek cihaz kalibrasyonu yapıyorlardı. Devlet katında ilk defa bizim okulumuz yapmaya başladı ve Türkiyede ilk oldu. Bakanlığımız mesleki eğitim konusunda çok büyük hamleler başlattı. Türkiyede bizde bu doğrultuda onların liderliğiyle çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, Hatayda bulunan araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri gibi büyük hastanelerindeki tüm tıbbi cihazların kalibrasyonu yapabilecek hale gelmektir ifadelerine yer verdi.