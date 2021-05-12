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MEB harekete geçti resmen duyurdu! Ve belli oldu, 21 Mayıs...

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 0:47 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 0:47

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarihi resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıkladı. 81 ile yazı yollandı.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velileri, bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuruda bulunacak

Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavları tamamlanan öğrencilere tercih hakkı sunulacak, istemeleri halinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek. Katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları ise 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihlerinde işlenen konu ve kazanımları kapsayacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve  öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve  11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı  sunulacağını, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu  taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine  başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.  MEB'den yapılan yazılı açıklamada, resmi ve özel ortaöğretim  kurumlarındaki sınav uygulamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin  sınavların 12'nci sınıflarda tamamlandığına; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların  önemli bir kısmında ise yapıldığına işaret edilen açıklamada, ölçme ve  değerlendirme uygulama ve süreçlerinin bu hususlar göz önünde bulundurularak  yeniden düzenlendiği vurgulandı. Buna göre, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve  öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak. 12'nci sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar  tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve  işlemleri, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.
  
 Lise ara sınıf öğrencilerine tercih hakkı sunulacak
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak  sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp  katılmama hususunda tercih hakkı tanınacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini  içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine  başvuru yapmaları gerekecek. Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri  doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin  2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem  notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve  değerlendirme uygulaması yapılmayacak. İkinci dönem sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda  yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin 2020-2021 eğitim  ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme  ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacak.
 
  Sınavları tamamlanan lise ara sınıf öğrencileri de tercih hakkından  yararlanabilecek
 
 Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve  öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de  tercih hakkı sunulacak, istemeleri halinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem  notları ile değerlendirilecek.
 
Sınavlara katılmak isteyenler 1 Kasım-26 Mart arasındaki konulardan  sorumlu olacak
 
 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım  sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihlerinde  işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.  İkinci döneme ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs-18 Haziran 2021  arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları  yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.
  
Sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz arasında yapılacak
 
  2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası  içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında  yapılacak.12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve  başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında  gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek. Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde  yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18  Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti  nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında  yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.
 
 Bakan Selçuk'tan gençlere özel paylaşım
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da resmi ve özel ortaöğretim  kurumlarında yeniden düzenlenen sınav uygulamalarını, soru-cevap şeklinde  düzenlenmiş bir tabloyla Twitter hesabından paylaştı. Selçuk, bu paylaşımında, "Gençler selam. Liselerde sınavlar iptal  demeyelim de yeniden düzenlendi diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını  bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın..." ifadesini kullandı.
 
  
 
 

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