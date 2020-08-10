MEB harekete geçti! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Çok kritik iki adım...

TAKVİM BÖYLE AÇIKLANMIŞTI

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

BAKAN TWİTTER'DAN UYARDI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.