MEB harekete geçti! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Çok kritik iki adım...

Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde corona virüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.
Bu kapsamda okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye’deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak. İki bakan sunum yapacak.
Okulların açılması ile ilgili bir hame daha geldi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Toplum ve Salgın Bilimleri Kurulu üyeleri bir araya geldi. Toplantıda okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa hangi şartlarda açılacağı masaya yatırılıyor. Buradan çıkacak sonuç bakanlara ve daha sonra ise hükümete iletilecek.
TAKVİM BÖYLE AÇIKLANMIŞTI
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
BAKAN TWİTTER'DAN UYARDI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.