Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik yolda. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Pilot uygulamalarla başlayacağız. Hazırlıklarımız tamam, bu sene pilotunu simülasyon anlamında yaptık, gayet güzel geçti. Burada, her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması gibi şeyler var. Böyle olduğunda kaç öğrenci yukarı çıkıyor, kaçı çıkamıyor bunun modellemesi çıktı" dedi.
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MEB harekete geçti! Bakan Ziya Selçuk duyurdu...
AA | 22 Şubat 2020 Cumartesi - 9:31 | Son Güncelleme : 22 02 2020 - 9:31