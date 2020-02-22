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MEB harekete geçti! Bakan Ziya Selçuk duyurdu...

AA |  22 Şubat 2020 Cumartesi - 9:31 | Son Güncelleme : 22 02 2020 - 9:31

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeyi resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik yolda. Her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması planlanıyor.


Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik yolda.  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk  "Pilot uygulamalarla başlayacağız. Hazırlıklarımız tamam, bu sene  pilotunu simülasyon anlamında yaptık, gayet güzel geçti. Burada, her dersten iki dönem notunun aritmetik ortalamasının en az  50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının 70 olması gibi  şeyler var. Böyle olduğunda kaç öğrenci yukarı çıkıyor, kaçı çıkamıyor bunun  modellemesi çıktı" dedi. 
 
  
 

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