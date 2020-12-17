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MEB harekete geçti... Bakan Selçuk duyurdu! Parasız dağıtılacak

AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 14:09 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 14:25

Yüz binlerce kişiye müjde! Bu hafta başlıyor, ocak sonuna kadar tamamlanacak. Öğrencileri ve velileri sevindirecek haberi Bakan Selçuk duyurdu. Ücretsiz olarak dağıtılacak. Binlerce öğrenci yararlanacak. Uzaktan eğitime geçilmesinin ardından online olarak yapılan dersler nedeniyle bilgisayarı ya da tableti bulunmayan öğrenciler mağduriyet yaşıyordu. Uzun süredir üzerinde çalışılan öğrencilere tablet dağıtımı ile ilgili detaylar netleşti. Bakan Selçuk 500 bin öğrenciye tablet verileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan kararla bu haftadan başlayarak ocak ayı sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayarı, resmi veriler üzerinden tespit edilen öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracaklarını bildirdi.


 
Koronavirüs salgını nedeni ile eğitime online olarak devam ediliyor. Uzaktan eğitime geçilmesinin ardından bazı öğrencilerin bilgisayar ve internete ulaşamaması eğitimde aksamalara neden olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimden her öğrencinin eşit şekilde faydalanabilmesi için harekete geçti. Bakan Selçuk 500 bin öğrenciye tablet dağıtılacağı müjdesini verdi. Tablet dağıtımının ocak ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. 
 
Yüz binlerce öğrenci ve veliyi sevindiren haberi Bakan Selçuk gönderdiği video mesalı ile duyurdu. Sabah  Gazetesi'nin sektördeki 35. yılı dolayısıyla düzenlenen "Sabah 35. Yaş Sektör  Buluşmaları"na video mesajı gönderen Selçuk, panelde eğitim sektörünün meselelerinin ele alınmasından dolayı ilgililere  teşekkür etti.
 
Çocukların ve gençlerin, milli ve evrensel değerleri içselleştirmesi,  çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanması; öz güven ve  sorumluluk sahibi, öğrenmeye açık, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini  gaye edindiklerini dile getiren Selçuk, tarihsel birikimle güncel olanı, yerel  değerlerle evrensel olanı birlikte ele alarak adımlarını karalılıkla attıklarını  belirtti.
 
Selçuk, bugün bu karalılıkla yaptıkları birçok çalışmadan üç faaliyet  alanına dikkati çekmek; uzaktan eğitim, uluslararası araştırmalarda elde edilen  başarı ve mesleki eğitimde kat ettikleri yol hakkında bilgi vermek istediğini  söyledi.
 
Salgından korunmak için 23 Mart itibarıyla tüm okullarda yüz yüze  eğitime ara verildiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Salgın öncesinde hazırladığımız 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya  koyduğumuz öngörüler doğrultusunda yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitim  ve dijitalleşme alanlarında da kapsamlı bir dönüşüm takvimimiz  bulunuyordu. Bu  kapsamda 2012'de temelleri atılan ve eğitim ailemize hizmet sunmaya başlayan  çevrim içi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı EBA'nın içeriğini ve alt yapısını  'eğitimde fırsat adaleti' anlayışı çerçevesinde güçlendirmek için adımlarımızı  atmaya başlamıştık. Bu aktif süreç, salgın ortaya çıktığında bizim rahat adım  atmamızı sağladı."
 
  
 
    Selçuk, uzaktan eğitim stratejisinde belirledikleri 3 temel aracı,  "TRT EBA televizyon kanallarını açmak", "Eğitim Bilişim Ağı İnternet Platformunun  daha yaygın ve kapsamlı kullanımını sağlamak" ve "basılı eğitim materyalleri ile  sahayı desteklemek" olarak sıraladı.
 
"Türkiye, salgında öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı  kurabilen 4 ülkeden biri"
 
Okulların kapalı olduğu dönemde hiçbir öğrencinin eğitim hakkından  mahrum kalmaması için 10 gün içerisinde 3 televizyon kanalı kurduklarını kaydeden  Selçuk, şöyle devam etti:
 
"TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise kanallarımız, ders  programlarına uygun şekilde her gün tam zamanlı yayın yapmaya devam ediyor.  Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran  öğrenciler için ders videoları hem EBA'ya hem de TRT İzle platformuna yükleniyor.  Bu yayınlar; özel eğitim öğrencileri, göçmen öğrenciler ve meslek lisesi  öğrencileri için özel yayın akışları ve içerikleri de sunuyor. Bu kanallarda  yaklaşık 800 öğretmenimiz gönüllü olarak hizmet vermekte. Gururla söylüyoruz,  dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi.  Bunlardan biri de Türkiye."
 
Selçuk, uzaktan eğitimdeki ikinci ana nokta olan EBA dijital  platformunun kullanıcı kapasitelerini ve bant genişliğini artırdıklarına işaret  ederek, şu bilgileri verdi:
 
"Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart'tan bugüne kadar  yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA, dünyada eğitim  kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi oldu. Canlı sınıf ve alternatif  uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'nın dahili sistemleri ve alternatif  sistemlerin senkronizasyonuyla öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin karşısına  geçerek günlük yaklaşık 3 milyon ders yapıyor. EBA dijital eğitim platformu ve  uygulamaları, okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm seviyelerdeki yaklaşık 18  milyon öğrencinin ve yaklaşık 1 milyon öğretmenin kullanımında. Ayrıca EBA,  1700'den fazla ders ve 37 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli  içeriğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Salgın dönemi son bulduğunda da  televizyon kanallarımız ve EBA hizmetlerine devam edecek."
 
 "Ocak sonuna kadar 500 bin tableti öğrencilerimize ulaştıracağız."
 
Salgın döneminde topluma verilen hizmet kalitesi için geçen haftalarda  Çağrı Merkezinin dünya ikinciliği ödülünü aldığını mutlulukla paylaşmak  istediğini ifade eden Selçuk, dünya birinciliği ödülü alan yapay zeka destekli  sanal robot EBA Asistan'ın halen dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları  arasında yer aldığını belirtti.
 
Sundukları bu eğitim hizmetlerinde adil bir erişim sağlamak için yoğun  şekilde çalıştıklarını dile getiren Selçuk, "Bilgisayar ve internet erişimi  konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde yaklaşık 15  bin salon ve 162 mobil EBA Destek Noktası oluşturduk. EBA Destek Noktalarımızın  sayıları hızla artmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kendilerine en  yakın noktaya 'ebadesteknoktasi.meb.gov.tr' adresinden anında ulaşabiliyor.  Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerimizin bu noktalara erişimi için  ulaşım hizmeti temin ettik.  Bunlara da ulaşamayan az sayıdaki öğrencimizin  yerleşim yerlerine EBA Mobil Destek araçlarımızla giderek eğitime erişimlerini  sağladık." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, yerel yönetimler, sivil  inisiyatifler, kurum ve kuruluşların desteğiyle  öğrencilerin dijital araç gereç  ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bu süreçte 150 bin tabletin dağıtımı  gerçekleştirdiklerini hatırlatan Selçuk, "Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde  alınan kararla bu haftadan başlayarak ocak ayının sonuna kadar 500 bin tablet  bilgisayarı da resmi veriler üzerinden tespit edilen öncelikli ihtiyaç sahibi  öğrencilerimize ulaştırmış olacağız." dedi.
 
 "TIMSS 2019'da Türkiye, ülke sıralamasını artırdı"
 
 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çalışmaların uluslararası ölçütlerde  değerlendirilmesinin, şeffaf bir durum analizi yapılabilmesi ve yol haritasının  belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
"Geçtiğimiz hafta sonuçlarını tüm dünyadaki katılımcı ülkelerle eş  zamanlı olarak paylaştığımız, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri  Araştırması TIMSS 2019'da Türkiye, tüm alanlarda puanlarını artırdı ve ülke  sıralamasını yükseltti. TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, sabit başarı ölçüsü  olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk  kez üzerine çıkarken üst ve ileri yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranları  arttı. Ayrıca, performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı. Giderek  artan bu kısmi iyileşme hepimizi memnun ediyor. Peki, ne değişti de Türkiye  böylesi bir yükseliş yakaladı? Bu soruyu birkaç ana başlıkta paylaşabilirim.  Öncelikle kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki  yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın  çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini  içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler ve TIMSS konusundaki farkındalık  oluşturma çalışmalarını bu başarıdaki etkenler olarak sıralayabiliriz."
 
Selçuk, TIMSS 2019'da, Türkiye'nin çıktığı bu basamaklarda kendisinden  önce görev yapan Nabi Avcı, İsmet Yılmaz ve ekiplerinin gösterdiği gayreti için  teşekkür etti.
 
 "Mesleki ve teknik eğitimde paradigmal bir dönüşüm gerçekleştirdik"
 
Eğitim sisteminin en önemli ayaklarından birini mesleki eğitimin  oluşturduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Mesleki eğitimin kalitesini, ülkemizin geleceği için son derece  önemli buluyoruz. Bakanlığımızda 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren  mesleki ve teknik eğitimde bir paradigmal bir dönüşüm gerçekleştirdik. Akademik  ve genel becerilere daha fazla ağırlık verdik. Güncellenen mesleki ve teknik  ortaöğretim programları, öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini  güçlendirmeyi hedefliyor. Öğrencilerin ilgi ve tercihleri doğrultusunda yeni  modelde seçmeli dersler ve sertifikasyon dersleri oluşturduk. Ayrıca, Anadolu  meslek ve Anadolu teknik programları arasında geçiş imkanlarını artırarak mesleki  ve teknik ortaöğretimin yapısında esneklik sağladık."
 
Dünyada yaşanan ekonomik ve teknolojik dönüşümlerin, mesleki eğitimin  güncellenmesini zorunlu kıldığına işaret eden Selçuk, "Güncellemede iki yaklaşım  öne çıkıyor. Bunlardan ilki, mesleğe özgü ayrıntılı mesleki eğitim yerine, iş  piyasasında meslekler arası hareketliliği ve istihdamı gözeten genel mesleki  eğitim. İkincisi ise özellikle üretim ve hizmet sektörlerinde otomasyon ve yapay  zeka teknolojileri hızla yaygınlaştığı için yeni koşullara adaptasyonu  hızlandıran ve kolaylaştıran becerilere ağırlık veren bir mesleki eğitim. Bu  kapsamda belirlediğimiz mesleki eğitim hedefine ulaşabilmek için sektörle iş  birliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
 
Kovid-19 ile mücadele kapsamında bakanlığa bağlı mesleki ve teknik  eğitim okul ve kurumlarında dezenfektan malzemelerinden tek kullanımlık  tulumlara, cerrahi maskelerden yüz koruyucu siperliklere, solunum cihazından N-95  standartlarındaki maskeye, milyonlarca litre dezenfektan ve yüzey temizleyici  üretildiğini anımsatan Selçuk, meslek liselerinin uygulamaya dönük ve üretim  ağırlıklı yapıları sayesinde ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin belirli bir Ar-Ge  aşamasından sonra rahatlıkla üretilebildiğini bir kez daha gördüklerini ifade  etti.
 
"Meslek ve teknik okullarımız 632 patent, faydalı model, tasarım ve  marka başvurusu yaptı"
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, patent, faydalı model ve tasarımın tüm  dünyada büyük bir önem arz ettiğini belirterek, şunları söyledi:
 
"Yeni ürünler geliştirme ve inovasyon süreçlerinin sonucunda elde  edilecek sınai mülkiyet hakları ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. Bu  nedenle mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda üretilen teknik bilginin  patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı  sağlanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda 632 patent, faydalı  model, tasarım ve marka başvurusu yapıldığını da yine gururla sizlere duyurmak  istiyorum."
 
Mesleki eğitimde sektörün eğitim ve yönetim süreçlerine dahil  edilmesine büyük önem atfettiklerini dile getiren Selçuk, mesleki ve teknik  eğitimde sektörle iş birliğini güçlendirmek, kaliteyi artırmak, eğitim alt  yapısını güçlendirmek, öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve staj imkanlarını  artırmak, mezunların istihdamını kolaylaştırmak, öğretmenlerin ve sektörde  çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve öğrencilere burs sağlamak  amacıyla 212 kurum ve kuruluşla 186 iş birliği protokolü yürütüldüğünü  vurguladı.
 
Selçuk, geleceği şekillendirmekteki en önemli araçlardan olan  teknolojiyi, eğitim alanında dikkatle takip etmek ve en az dünya standartlarında  üretim yapacak nesiller yetiştirme gayesinde olduklarını ifade etti.
 
Bakan Selçuk, inançla ve kararlılıkla çocukların neşesi ve mutluluğu,  ailenin sıhhati, toplumun huzuru, ülkenin refahı ve evrensel anlamda insan onuru  ortak paydasında olmazsa olmaz olarak duran adaletle sağlanan eğitim için tüm  güçleriyle üzerlerine düşeni yapmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
 
Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından Sait Gürsoy'un moderatörlüğünde  düzenlenen panelde, Türk Telekom Stratejik Müşteri Satış Direktörü Ahmet Çalık,  Bahçeşehir Koleji Üst Yöneticisi Özlem Dağ ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği  (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel konuşma yaptı.
 
  
 

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