MEB harekete geçti! 60 saniye sürecek, ücretsiz...

Milyonlarca kişi bekliyordu MEB harekete geçti. Tek tek açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarihi duyurdu. Ücretsiz olacağını da belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Biz mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. '31 Ağustos’ta açılacak' dediğimizde, 31 Ağustos’ta açılacağını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 'Şartlar elverişli olursa da o tarihte açacağız' diyoruz" dedi. Bakan Selçuk, pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüz binlerce üniversite mezunu gencin, ihtiyacı olmayan alanlarda sürekli olarak formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Formasyon gerekiyorsa, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine oyun yoluyla eğlenerek öğrenme fırsatı sunan "Tabii" uygulaması ile sadece soruları ekrandan okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri için yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları için geliştirilen 'Tabii' adlı mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, eğitimin kalitesini artırmayla ilgili yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin bize öğrettiği bir ders var; öğrenmenin uzağı, yakını, şimdisi, sonrası yok. Her an her yerde bir faaliyet içerisinde olma imkanımız var. Yeter ki çocuklarımız için imkanlar oluşturalım. 'Tabii' uygulaması ortaokul çocuklarımız için geliştirdiğimiz bir uygulama. Oyun yoluyla, eğlenerek öğrenme temel amacımız. Temel gayemiz, oyun ve dersi iç içe yerleştirmek.

Eğlenceli bir yarışma uygulamasından da söz ediyoruz. Kağıt, kalem yok, sadece 60 saniye içerisinde belli soruları cevaplamak söz konusu. Öğrenciler her doğru cevaptan 6 puan kazanırken, her yanlış cevaptan da 2 puan kaybedecek. 'Gelecek seneye hazır mıyım' sorusuna yanıt vermek için de böyle bir uygulamanın çok özel bir desteği olacak. Uygulama bütün telefonlardan ücretsiz indirilebilecek" dedi.

Samsun, Şanlıurfa ve Kayseri 'den uygulamayı deneyen öğrenciler de video konferans yöntemiyle toplantıya katıldı. Bakan Selçuk uygulamayı deneyen öğrencilerle sohbet etti.

'HİÇ KİMSE BUGÜNDEN NE OLACAĞINI BİLEMEZ'

Bakan Selçuk, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, okulların açılış tarihiyle ilgili soru üzerine, hiç kimsenin bugünden okulların açılacağı hafta durumun ne olduğu ve olacağını bilemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"'Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı' sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak ve Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Bu veriler bugün elimizde yok; ama biz şunu biliyoruz; bir çocuk eğer bugün sokakta oynuyorsa, alışveriş ortamlarında bulunuyorsa, tatile gidiyorlarsa onların bazı hakları vardır ve gidiyordur. Çocukların bir de eğitim hakkı var. ‘Eğitim çocuğun en temel hakkıdır’ düsturundan hareket etmezsek, çocukların eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. Velilerimiz şundan emin olsunlar; bizim için çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığı birinci dereceden önemli. Biz mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. ‘31 Ağustos’ta açılacak’ dediğimizde, 31 Ağustos’ta açılacağını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 'Şartlar elverişli olursa da o tarihte açacağız' diyoruz."

'HER ŞEYE HAZIRIZ'

Selçuk, aylardır hazırlandıklarını ifade ederek, "Bu konu bizim karşımıza yeni çıkmış değil. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar var. Şayet gerekli şartlar sağlanırsa 'okullar 31 Ağustos’ta açılabilir' denilirse biz açarız. Eğer denilirse ki 'bir süre daha açmayın', biz uzaktan eğitime devam ederiz. Eğer 'seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve belirli aralıklarla azaltılmış ders saatleriyle kısmi bir uygulama yapıp, karma model deneyin' denilirse biz buna da hazırız. Biz 1 yıl sonrasının bütün içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız" ifadelerini kullandı.

'RİSKİ GÖRDÜĞÜMZÜDE TEDBİRİ ONA GÖRE ALIRIZ'

Bakan Selçuk, ölçülerinin çocukların sağlığını koruyacak şekilde sınıflarda bulunmasını sağlamak olduğunu kaydederek, "Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz. Eğer 'çocuklar haftanın belirli günleri gelsin' denilirse biz ona göre seyreltiriz. Bu işin teknik kısmı, bize ve uzmanlara ait. Lütfen emin olun; gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz. Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülke için kaygılanıyoruz. Bütün tedbirlere hazır olmamızın arkasında yatan şey, uzaktan eğitimle ilgili alt yapıyı geçen sene çalışmaya başlamıştık. O yüzden bunu bu kadar çabuk ve kolay geçirdik. Biz verilere bakarız. Ağustos’un sonunda, Eylül’ün başında nasıl bir tabloyla karşılaşırsak, o tabloya göre hareket ederiz. Harekat planımızı ona göre uygularız. Bunun içinde elimizde seçenekler var. Biz LGS’de bir sınav verdik. Biz milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başardık. Bunu nasıl başardıysak tamamını da bu şekilde yapabiliriz. Riski gördüğümüz anda tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar" diye konuştu.

'SINAVI KAZANIN, ÜCRETSİZ VERECEĞİZ'

Bakan Selçuk, "Pedogojik formasyon kaldırılacak mı?" sorusu üzerine de "Bunu geçen sene duyurmuştuk. Hukuki süreçler yeni sona erdi. Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüz binlerce üniversite mezunu gencin, ihtiyacı olmayan alanlarda sürekli olarak formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Formasyon gerekiyorsa, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Kimsenin yüksek miktarda ödemeler yaparak formasyon almasına gerek yok. Siz sınavı kazanın biz size ücretsiz vereceğiz. Gelecek yılın başında hayata geçmek üzere, şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle, bu projeyi de hayata geçirdik" cevabını verdi.

TABİİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine oyun yoluyla eğlenerek öğrenme fırsat ı sunan "Tabii" uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması"nın tanıtımında yaptığı konuşmada, çocuklara imkan verildiğinde, somut içerikler sunulduğunda her an her yerde bir faaliyet içinde olmalarının mümkün hale geldiğini ifade etti. İlkokullar için "Arkadaş" isimli kitap serisini Türkiye genelinde dağıtmaya başladıklarını hatırlatan Selçuk, "Şimdi de ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar için geliştirdiğimiz eğlenceli mobil uygulama 'Tabii' ile oyun yoluyla eğlenerek öğrenmek için bir fırsat vermeyi amaçlıyoruz. Oyun ve dersi iç içe yerleştirmek temel gayemiz." dedi. Uygulamanın eğlenceli bir yarışma içeriğine sahip olduğunu anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

Uygulamada kağıt kalem yok, sadece 60 saniye içinde belli soruları cevaplamaları söz konusu olacak. 'Yarı yarıya', 'Bir hak daha ver', 'Süreyi uzat' gibi seçenekler ile motive edici bir puanlama sistemi olacak. Tabii'de öğrenciler, her doğru cevaptan 6 puan kazanırken her yanlış cevapla 2 puan kaybedecekler.

Puan sistemine dayalı olarak çocukların 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye geçen çocuklarımızın sadece kendi sınıflarını değil diğer sınıfları görme imkanları da söz konusu olacak. 'Gelecek seneye hazır mıyız?' sorusuna yanıt vermek için de uygulamanın özel bir desteği var. Genel uygulamalardan gördüğümüz kadarıyla çocukların çok hoşlandığı ve tam da Z kuşağı dediğimiz, tam da farklı araçlarla öğrenen çocuklar dediğimiz bir kitle için güzel bir uygulama." Uygulamanın bütün mobil telefonlardan indirilebileceğini belirten Selçuk, "Öğrencilerimiz Tabii ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden sorularla karşılaşacaklar ve bu dersleri tekrar etme fırsatına sahip olacaklar. Burada çocuğun kendileriyle yarışmaları önemli. Çocuğun kendisini yarışacak bir kişi olarak görmesi ve bir aşamaya daha geçebilmesi, bütün mesele bu." diye konuştu. Çocukların okullardan uzak kaldığı bu süreci telafi etmek için sadece okulların açıldığı dönemin dikkate alınması halinde, eksiklerin bir kısmının giderilmemiş olacağını ifade eden Selçuk, "Ama ne yapıyoruz? Hem yüz yüze eğitimi destekleyecek, hem uzaktan eğitimi destekleyecek, yaz aylarını ve hafta sonlarını da zenginleştirecek çok yoğun bir programın içindeyiz. Yeter ki bir çocuğumuz istesin, 'Ben ders çalışmak istiyorum, öğrenmek istiyorum.' desin, yeter ki bir velimiz 'İmkan arıyoruz, bize kaynak var mı?' desin. Bütün bunların hepsi emin olun fazlasıyla hazır." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Selçuk, açıklamalarının ardından Samsun , Şanlıurfa ve Kayseri'de Tabii uygulamasını kullanan öğrencilere canlı bağlantı yaptı. Öğrenciler, geçtikleri sınıfta yıl boyu öğrendiklerini tekrar edebilecekleri mobil uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

"Tabii" uygulamasında neler olacak?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli yarışma uygulaması "Tabii" ile öğrencilerin yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları amaçlanıyor. "Tabii" ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacak öğrenciler, kendi bilgilerini sorgulayıp ders tekrarı yapacak ve yeni bilgiler öğrenecek. Uygulamayı kullanırken sadece soruları ekrandan okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak.

Öğrencilerin yaz tatilinde derslerden tamamen uzaklaşmamaları için hazırlanan ve onlara onların dilinde hitap eden renkli bir uygulama olan "Tabii", ilgili uygulamalardan cep telefonu ve benzeri cihazlara indirebilecek. Öğrenciler, uygulamaya EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

"DEVAMLI ÖĞRENCİLER GİBİ İŞLEM GÖRECEK"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibariyle tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan lise son sınıf öğrencilerinin, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edileceğini duyurdu. bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre; MEB 'e ulaşan öğrenci ve veli taleplerine, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12'nci sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına, bazılarının da sorumluluk sınavları ile başarabilecekleri sayıda sorumlu derslerinin bulunmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri, bazılarının ise örgün eğitime devam etmek istedikleri halde örgün eğitimin dışına çıkma gibi bir durumla karşı karşıya kaldıkları yansıdı.

Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibariyle tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilebilecek. Tüm derslerden birinci dönem puanı oluşmasına rağmen başarısız dersleri olup devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı durumunda bulunan lise son sınıf öğrencileri de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilerek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavlarına girebilecek ve başarılı olmaları durumunda mezun olabilecek.