MEB harekete geçti! 60 saniye sürecek, ücretsiz...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri için yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları için geliştirilen 'Tabii' adlı mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, eğitimin kalitesini artırmayla ilgili yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin bize öğrettiği bir ders var; öğrenmenin uzağı, yakını, şimdisi, sonrası yok. Her an her yerde bir faaliyet içerisinde olma imkanımız var. Yeter ki çocuklarımız için imkanlar oluşturalım. 'Tabii' uygulaması ortaokul çocuklarımız için geliştirdiğimiz bir uygulama. Oyun yoluyla, eğlenerek öğrenme temel amacımız. Temel gayemiz, oyun ve dersi iç içe yerleştirmek.