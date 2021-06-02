MEB hareket geçti! Yeni uygulama geliyor, öğrenciler artık...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen harekete geçti. Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Yeni uygulamanın detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eksiklerini tespit etmek için harekete geçti. İkinci sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması yapılacak. Taramanın sonucuna göre eksikler giderilecek.

Okulların uzaktan eğitim e geçmesi arkadaşlarından ve öğretmeninden uzak kalan öğrencileri olumsuz etkiledi.

Bu durum, en çok da okulla yeni tanışan birinci sınıfları zorladı. Öğrenim hayatına uzaktan eğitim ile başlayan ilkokul birinci sınıf öğrencileri kalem tutmada ve akıcı okumada problem yaşayabiliyor.

Uzaktan eğitim, öğrenciler kadar onlara yardımcı olan anne babalarını da etkiledi

Öğrencilerin bu eksiklerini giderebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. İlkokul ikinci sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması planladı.

Tarama ile öğrencilerin seviyeleri öğrenilecek

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız , “Bunun çok önemli bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Bir kaybı telafi edebilmek için öncelikle kaybın miktarını, boyutunu öğrenmemiz gerekiyordu” dedi.

Tarama sonrası öğrencilerin seviyeleri belirlenecek.

Prof. Dr. Mustafa Yıldız, ”Okuma yazmayı öğrenemeyen öğrencilerimizi tespit etmiş olacağız. Onlar için uygulanacak telafi programının çerçevesi ona göre inşa edilecektir” diye konuştu.

Eksikleri tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. (TRT HABER)