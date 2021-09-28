28 Eylül 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.388 -0.29 EURO 10,3690 0.49
USD 8,8760 0.66 ALTIN 495,990 -0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Meb.gov.tr ile 2021 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama: PYBS 2021 sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonucu öğrenme 2021!

Meb.gov.tr ile 2021 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama: PYBS 2021 sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonucu öğrenme 2021!

28 Eylül 2021 Salı - 10:26 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 10:26

İOKBS sonuçları merakla bekleniyordu. PYBS 2021 sonuçları açıklandı mı, sorusu yanıt buldu. MEB'in takvimine göre İOKBS sonuçları bugün ilan edildi. İşte 2021 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama...


Bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleşti. 5 Eylül’den beri  İOKBS sonuçları aranıyordu. 3 haftanın ardından MEB müjdeyi verdi. Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları sorgulama…

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI 

İOKBS sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

 

 

ETİKETLER

Meb.gov.tr seohaber bursluluk sınavı sonuçları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı PYBS sonuçları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.