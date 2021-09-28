Meb.gov.tr ile 2021 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama: PYBS 2021 sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonucu öğrenme 2021!

Bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleşti. 5 Eylül’den beri İOKBS sonuçları aranıyordu. 3 haftanın ardından MEB müjdeyi verdi. Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları sorgulama…
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
İOKBS sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.