2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Adayları sınav merkezlerinde bekleyen yakınları da 'MEB EKYS saat kaçta bitecek? EKSY'den en erken saat kaçta çıkılır?' sorularını araştırılıyor. Peki, MEB EKYS sınav süresi kaç dakika? MEB EKYS saat kaçta bitecek? İşte MEB EKYS hakkında merak edilenler...

MEB EKYS SAAT KAÇTA BİTECEK?

2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) saat 10.15’te başladı. EKYS'de adaylara 150 dakika (2,5 saat) süre verildi.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek.

EKYS 12.45'te sonra erecek. Adaylar sınavdan en erken 12.05'te çıkabilecek.