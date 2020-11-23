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MEB'e bağlı resmi ve özel okullarda 1 milyon 148 bin 514 öğretmen görev alıyor

23 Kasım 2020 Pazartesi - 16:19 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 16:19

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardaki 17 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminde toplam 1 milyon 148 bin 514 öğretmen görev alıyor. Türkiye'de öğretmen doluluğunda yüzde 97'lik oranla Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri başı çekerken, yüzde 84 doluluğa sahip Marmara bölgesi son sırada bulunuyor. Ülkede görevli engelli öğretmen sayısı 8 bin 766'ya ulaştı. Öte yandan bakanlıkta 9'uncu derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenin net maaşı 2002'de 470 lira iken 1 Temmuz 2020 itibarıyla 4 bin 369 liraya yükseltildi. Öğretmenlerin ek ders ücretinin saati ise net 18,22 lira oldu. Ayrıca tüm öğretmenlere her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği veriliyor. Bu yıl öğretmenlere bu kapsamda 1210 lira ödendi.


MEB verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de  2020-2021 eğitim öğretim döneminde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim  düzeyinde toplam 17 milyon 296 bin 989 öğrenci bulunuyor.
 
MEB'in, 2003'ten 2020'ye kadar yaptığı 692 bin 808 öğretmen alımıyla,  resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2020-2021 eğitim  öğretim yılında 1 milyon 148 bin 514'e ulaştı.
 
Öğretmenlerin 974 bin 837'si resmi okullarda, 173 bin 677'si özel  okullarda görev yapıyor. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı, toplam öğretmen  sayısının yüzde 62'sine karşılık geliyor.
 
Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda, 118 bin 558 sözleşmeli öğretmen  çalışıyor. Okullarda 31 bin 765 müdür, 1339 müdür başyardımcısı, 54 bin 637 müdür  yardımcısı olmak üzere 87 bin 741 yönetici bulunuyor.
 
2003-2020 yıllarında, engelli personel istihdamı kapsamında, 6 bin 716  öğretmen atanırken görevdeki engelli öğretmen sayısı da 8 bin 766'ya yükseldi.
 
Bölgelerin öğretmen doluluk oranları
 
Bakanlığın son verilerine göre, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde  Türkiye'deki en yüksek öğretmen doluluk oranları gözleniyor. Bu bölgelerdeki  öğretmen doluluk oranı yüzde 97 olarak kayıtlarda yer alıyor. Karadeniz  Bölgesi'nde 92 bin 681, İç Anadolu Bölgesi'nde ise 146 bin 319 öğretmen görev  yapıyor.
 
Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise öğretmen doluluk oranı yüzde 95.  Ege Bölgesi'nde 107 bin 174, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 87 bin 796 öğretmen  okullarda eğitim veriyor.
 
Öğretmen doluluk oranı yüzde 94 olan Akdeniz Bölgesi'nde 124 bin 794  öğretmen, yüzde 93 doluluk oranına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 126 bin  339, yüzde 84 doluluğa sahip Marmara Bölgesi'nde ise 201 bin 993 öğretmen görev  yapıyor.
 
Öğretmen maaşlarında iyileştirmeler
 
Bakanlıkta 9'uncu derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenin net  maaşı 2002'de 470 lira iken 1 Temmuz 2020 itibarıyla 4 bin 369 liraya  yükseltildi. Öğretmenlerin ek ders ücretinin saati ise net 18,22 lira oldu.
 
Ayrıca tüm öğretmenlere her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve  öğretime hazırlık ödeneği veriliyor. Bu yıl öğretmenlere bu kapsamda 1210 lira ödendi.

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