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MEB'e atandığını 17 yıl sonra öğrendi! AYM'den flaş karar geldi...

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 13:56 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 13:56

MEB'e memur olduğunu 17 yıl sonra öğrenen Ela Gülsen için AYM'den çok önemli karar geldi. Memur olmayı düşünen herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Devlet Memurluğu Sınavı'na 1999'da giren ve atandığını 2016'da tesadüfen öğrendiğini belirten Ela Gülsen, tekrar atanmak için başvuru yaptı. Talebinin reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Gülsen'in başvurusunun kabul edilemez olduğuna hükmedildi. Gerekçe "Başvurucunun dava ve başvurularını takip etmek için gerekli özeni gösterme yükümlülüğü vardır. Başvurucunun özen yükümlülüğü kapsamında girdiği sınavın ve tercihlerinin sonucunu da takip etmesi beklenir" denildi.


Anayasa Mahkemesi (AYM), 1999'da  girdiği Devlet Memurluğu Sınavı'nı kazandığını 17 yıl sonra öğrendiği  gerekçesiyle atanmak için yaptığı başvurusu reddedilen kişiyi haksız buldu.  Alınan bilgiye göre, Ela Gülsen, 1999'da merkezi Devlet Memurluğu  Sınavı'na girdi. Devlet memurluğuna atanabilmek için 2000 yılında tercihte  bulunan Gülsen, Milli Eğitim Bakanlığınca, tercihleri arasında bulunan Gaziantep  ilinde bir kadroya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atandı. Bu atamadan haberi olmadığını, atama sonucunun kendisine tebliğ  edilmediğini ve  2016'da tesadüfen bu durumu öğrendiğini belirten Gülsen, 7 Kasım  2016'da tekrar atamasının yapılması istemiyle başvuruda bulundu.
 
 Atama talebi reddedilen Gülsen, Ankara İdare Mahkemesinde iptal davası  açtı.
 
İdare Mahkemesi, ara kararla Milli Eğitim Bakanlığından başvurucuya  2000 yılında Gaziantep'e atamasının yapılmasının bildirilip bildirilmediğini  sordu. Bakanlık, "başvurucuya tebligatın yapıldığını ancak başvurucunun göreve  başlama amacıyla müracaatta bulunmadığını, tebliğ alındılarının arşiv  araştırmasında bulunamadığını" bildirdi. Mahkeme, ara kararla Öğrenci Seçme ve  Yerleştirme Merkezi Başkanlığından da aynı bilgi ve belgeleri istedi ve "2002  yılı öncesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin yerleştirme işlemlerinin  kendilerince yapılmadığı" yanıtını aldı. Yargılama sonunda İdare Mahkemesi, "her ne kadar Bakanlık tarafından  konuya ilişkin tebliğ belgeleri gönderilmemişse de 2000 yılında ataması yapılan  başvurucunun makul bir süre bekledikten sonra atamasının yapılmadığına yönelik  idareye başvurması gerekirken yaklaşık 17 yıl geçtikten sonra durumdan yeni  haberdar olduğunu ileri sürerek başvuruda bulunmasının hayatın olağan akışına  aykırı olduğu" gerekçesiyle davanın süre aşımından reddine karar verdi.
 
 Kendisine tebligat yapılmadığı için atama işleminden haberdar  olmadığını iddia etti
 
 İstinaf talebinden de olumlu sonuç alamayan Ela Gülsen, Anayasa  Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, dava açma süresinin yanlış  hesaplandığını, idarece kendisine tebligat yapılmadığı için atama işleminden  haberdar olmadığını, tebligat yapılmamasından da mahkemece kendisinin sorumlu  tutulduğunu savundu. Başvurucu, İdare Mahkemesinin yorumunun, mahkemeye erişim  hakkını, çalışma hakkını ve eşitlik ilkesini ihlal ettiğini ileri sürdü. Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması  nedeniyle kabul edilemez buldu.Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, yargılama sürecinde yerel mahkemenin  ret gerekçesini, "atamaya ilişkin işlemin hayatın olağan akışı gereği on yedi  yıldan daha erken, makul bir süre içerisinde öğrenilmesi gerektiği ve taleplerin  de bu öğrenmenin ardından yapılması gerektiği" yorumu üzerine kurduğu belirtildi.
 
 "İdare Mahkemesi kararının temelsiz olduğu söylenemez"
 
 İdare Mahkemesinin ayrıca, atama işleminden başvurucunun haberdar  edilip edilmediğine ilişkin gerekli araştırmaları yaptığı, Bakanlıktan ve  ÖSYM'den konuya ilişkin bilgi, belge istediği aktarılan gerekçede, ancak aradan  geçen uzun süre dikkate alındığında ilgili evrakların tebliğ edildiğine dair  belge sunulamadığı kaydedildi. Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, şu tespitler yapıldı:  "Başvurucunun dava ve başvurularını takip etmek için gerekli özeni  gösterme yükümlülüğü vardır. Başvurucunun özen yükümlülüğü kapsamında girdiği  sınavın ve tercihlerinin sonucunu da takip etmesi beklenir. Bu bağlamda olay ve  olgular kısmında aktarılan hususlar dikkate alındığında mahkeme kararında yer  verilen tespit ve hukuki dayanakların temelsiz olduğu söylenemez. Başvurucunun  sınav sonrası yaptığı tercihlerin neticesini on yedi yıl sonra tesadüfen öğrenmiş  ve buna ilişkin dava açmış olması dikkate alındığında mahkemenin yorumunun  öngörülemez olmadığı ve başvurucunun ilgili işleme yönelik dava yoluna başvuru  için yeterli süre ve imkana sahip olduğu görülmektedir.
 Bu durumda derece mahkemesinin gerek uyuşmazlık konusu olguyu gerekse  bu olgudan hareketle dava açma süresinin hesaplanma usulünü, sürenin  başlatılacağı tarihi belirlemesiyle ilgili yorumunun ve mevzuata dair  değerlendirmesinin öngörülemez nitelikte olmadığı ve başvurucunun dava açmasını  aşırı derecede zorlaştıracak ya da imkansız kılacak nitelikte katı bir yaklaşım  içermediği sonucuna varılmıştır. Buna göre başvurucunun mahkemeye erişim hakkına  yönelik müdahalenin ölçülü olduğu, dolayısıyla belirtilen şikayet bağlamında  mahkemeye erişim hakkına yönelik bir ihlalin olmadığının açık olduğu  anlaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması  nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir." 

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MEB Ela Gülsen memur Milli Eğitim Bakanlığı AYM
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