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MEB duyurmuştu! Bunu yapmayan sınıfta kalabilir! Flaş uyarı...
MEB kararları duyurmuştu. Bunu yapmayanın 1 yılı yanacak. Yüz binleri ilgilendiriyor. Sınıfta kalma tehlikesi doğdu. Öğrenciler için kritik uyarı geldi. Okullarla ilgili birçok yeni karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sundu. Ancak öğrenciler çok önemli bir detayı atlıyor...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrenci ve öğretmenleri bulaş riskinden korumak için yüz yüze sınavlarla ilgili bir dizi karar almıştı.