MEB duyurdu! Ve değişti, yeni karar alındı, 14 gün içinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okulların eğitim öğretime açılacağını duyurdu. MEB 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin detayları açıkladı. Kabine toplantısına pandemi döneminde eğitim planlaması damga vurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Avrupa’da okulları kapalı tek ülke biziz” dediği toplantıda birçok alternatif ele alındı. Öne çıkan yöntem, uzaktan eğitimin devam ettiği sınıflar için sınavların yüz yüze yapılması.

Edinilen bilgiye göre, bazı bakanlar özellikle kış aylarındaki olasılıkları dikkate alarak okulların açılmasının doğru olmayacabileceğini dile getirdi. Bakan Selçuk ise alternatifli hazırlıklarını anlattı. Belli sınıflarda da olsa okulların açılması gerektiğini söyledi. Bu değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ana okulu ve birinci sınıflarda eğitimin velilerin onayı ile başlaması görüşüne destek verdi.

YÜZ YÜZE SINAV SEÇENEĞİ

Yapılan planlama, kamuoyu ve okul yönetimleriyle paylaşılırken, gelişmelere bağlı olarak alternatifler üzerinde durulduğu da öğrenildi. Buna göre uzaktan eğitimin devam ettiği sınıflar için yüz yüze sınav düşünülüyor. Okullar kendi planlamalarına göre sınav tarihlerini belirleyecek. Çocukların uzaktan eğitime aktif katılımını sağlamak için sınavda uzaktan eğitimdeki konulardan soru sorulacak.

Uzaktan eğitim konusunda televizyon, bilgisayar ve internet olanağı bulunmayan 3 milyon civarında dezavantajlı çocuk olduğu hesaplanıyor. Bunun için şu ana kadar 20 bin noktada EBA destek merkezi kurulduğu belirtildi. Eksikleri gidermek ve EBA merkezine dönüştürmek için belediyeler ve Halk Eğitim Merkezleri’nin uygun binalarını bu amaçla kullanmak için işbirliğine gidilecek. Belediyelerden alınacak destekle, çocukların evlerden alınarak, bu merkezlere taşınması sağlanacak.

ÜÇ HAFTALIK AŞAMALI GEÇİŞ

Planlamaya göre, MEB, 21 Eylül’de ana sınıfları ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitime başladıktan üç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapacak. İkinci aşamada 2. ve 8’inci sınıfların açılması planlanıyor. Velilerin üç haftalık deneyimlerde önemli bir sorun olmadığını görüp, çocuklarını okula göndermek konusundaki endişelerinin ortadan kalkacağı düşünülüyor. Üçüncü aşamada ise 12’nci sınıfların açılması hedefleniyor. Bunun için de pandeminin seyri önemli olacak.

BAKANLIK 81 İLE YAZI YOLLADI

Bakanlık ayrıca 81 ile yeni corona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi.Bakanlık genelgesinde şöyle denildi: Bakanlığımız okul/kurumlarında corona virüs yayılımını engellemek üzere önlemler ivedilikle alınmaktadır. Corona virüs (COVID-19) salgınıyla etkin mücadele edilmesi ve sürecin hassasiyetle yönetilmesi için aşağıda yer alan hususların uygulanması önemli görülmektedir. Covid-19 salgınının kontrolüne yönelik olarak, vakaların izolasyonlarının sonlandırılması ve işe başlaması ile ilgili süreçler, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberi 5 Eylül 2020 tarihinde değişiklik yapılarak yeniden güncellenmiştir. Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüz ilgi yazısının C maddesi "Covid-19 Tanısı ile Tedavisi Yapılanları Okul/Kuruma Dönüşünde Yapılması Gerekli iş ve işlemler başlığında belirtilen hususlar aşağıdaki şekilde revize edilmesi uygun görülmektedir. Bu Buna göre; a) Çalışan, sağlık kuruluşları tarafından verilen raporları yönetime uzaktan ileti araçları ile bildirir. İşverenlerce, raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve diğer resmi makamların açıklamaları takip edilmesi, b) Belirti göstermeyen veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR testi pozitif ise PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda ise semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonunda izolasyon sonlandırılması, c) Hastane yatış endikasyonu olan vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan) izolasyonun sonlandırılması, PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda sonlandırılması, c) Yoğun bakım endikasyonu olan veya immunsuprese (bağışıklık baskılayıcı) vakalarda ise PCR pozitif ise PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20. günün sonunda izolasyon sonlandırılması gerekmektedir. Ayrıca bahse konu rehberde, izolasyon süreleri sonlandırılan kişilerin PCR testine bakılmaksızın ise geri dönebilecekleri belirtilmektedir. Konu hakkında yönetici, öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, süreçlerin hassasiyetle takip edilmesi ve yönetilmesi önemli görülmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Bizim, salgın sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor." ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar sürerken Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Yeni Normal Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı"nda, bilim insanları, alan uzmanları ve öğretmenlerin katılımı ile yeni dönemde erken çocukluk eğitiminin nasıl daha etkin yapılabileceğine ilişkin tespit ve öneriler masaya yatırıldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İstanbul Adile Sultan Kasrı Validebağ Öğretmenevi'nde gerçekleşen çalıştayın açılışında konuştu. Çalıştayın, yeni dönemdeki erken çocukluk eğitiminde uzaktan, yüz yüze ve karma modellerin uygulama aşamasında önemli katkılar sunacağını belirten Selçuk, "Çocukluk bizim vatanımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda, erken çocukluk ile ilgili çeşitli kararlar aldıklarını anımsatarak şunları kaydetti: "Bu kararlar; okul öncesi eğitiminin yaygınlaşması, 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması, kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif eğitim modellerinin uygulanması, şartları elverişsiz yerleşim yerlerindeki çocukların beslenme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, resmi ve özel, farklı kuruluşların inisiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak kalite standartları oluşturulması bunlardan bazılarıydı. Şimdiye kadar bunların bir kısmını gerçekleştirdik. Bir kısmı için de planlamalarımızı yaptık."

Salgının her alanda olduğu gibi erken çocukluk dönemi çalışmalarında da gündemi değiştirip belirlediğini ifade eden Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Bizim, salgın sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor."

Çalıştayla öğretmenin, çocuğun, ebeveynlerin ve genel olarak okulun çocukların öğrenme sürecindeki rollerinin güncellenmesi; yapı, içerik, müfredat, kaynak ve mevzuatın yeniden yapılandırılması için uzman ve alan is¸ birliklerinin arttırılması hedefleniyor. Toplantıda, erken çocukluk döneminde uzaktan eğitim öncelikli olmak üzere yüz yüze eğitimin de daha etkili yapılabileceği yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKE İNCELENDİ VE RAPOR HAZIRLANDI

Türkiye'de yeni eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağı açıklanırken Milli Eğitim Bakanlığı da salgının yoğun yaşandığı ülkelerde okulların nasıl açılacağına dair kapsamlı bir rapor yayımladı. Yayınlana rapora göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ABD'de okulların tekrar açılma kararı yerel yönetimlere bırakıldı. İngiltere, Çin ve Japonya'da bütün okullar sosyal mesafe ve maske kuralına bağlı kalınarak normal olarak açılıyor. Almanya ve Fransa'da ise ilkokul ve anaokulları ikinci bir salgın durumu olsa bile her gün, ortaokul ve liseler ise haftanın dört günü okula gidiyor. Rusya'da ders saatleri ve molalar kademeli olarak düzenlenirken İtalya ve Güney Kore'de ise uzaktan ve online eğitimin bir arada olduğu hibrit model uygulanıyor. Singapur ise aşamalı olarak okulları yeniden açıyor.

Kovid-19'un yoğun olarak yaşandığı ülkelerde okullarda ders zili şöyle çalacak:

ABD'DE HER SINIFTA EN FAZLA 12 KİŞİ

ABD'nin her bölgesinde okullar tekrar açılmayacak. Okulların tekrar açılma kararı daha çok yerel yönetimlere bırakıldı. ABD'de birçok eyalette güz döneminde okula başlayabilmeleri için grip aşısı olmaları istenecek. Grup boyutları her sınıfta en fazla 10 öğrenciyle sınırlı olacak ve her sınıfıta öğrenciler ve personel dâhil en fazla 12 kişi bulunacak.

İNGİLTERE'DE 6 AYDA BİR TEST ZORUNLULUĞU

Personelin ve öğrencilerin maske takma zorunluluğu olmayacak. Öğrenci ve okul personeli en az 6 ayda bir olmak üzere Kovid-19 testine tabi tutulacak. Özellikle küçük yaştaki öğrenciler 6 kişilik iletişim balonu gruplarına ayrılacak ve bu gruptaki öğrenciler arasında sosyal mesafe ve maske zorunluluğu olmayacak. Derslerde maske takma zorunluluğu olmayacak.

FRANSA'DA 11 YAŞINDAN BÜYÜKLER MASKE TAKACAK

İlkokul ve anaokullarının ikinci bir salgın durumu olsa bile her gün okula gidecek. Ortaokul ve liseler ise haftanın dört günü okula gidecek. 11 yaşından büyük öğrenciler okulda maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda olacak. Virüs artış gösterirse ortaokul ve liseler iki ayrı gruba bölünerek haftada iki gün okula gidecekler.

ALMANYA'DA TAHTAYA ÖĞRENCİ ÇIKARILMAYACAK

İlk önce lise ve ilkokul son sınıf öğrencileri eğitime başlayacak. Hibrit eğitim sistemi uygulanacak. Temel dersler yüz yüze, diğer dersler ise online alınacak. Öğrenciler tahtaya gerekmedikçe çıkarılmayacak. Fransa'daki gibi ilkokul ve anaokulları ikinci bir salgın durumu olsa bile her gün okula gidecek. Ortaokul ve liseler ise haftanın dört günü okula gidecek.

RUSYA'DA UZAKTAN EĞİTİM OLMAYACAK

Ders saatleri ve molalar kademeli olarak düzenlenecek. Öğrenciler maske takmaya teşvik edilecek ancak zorunlu tutulmayacak. Öğrencilere alternatif bir uzaktan eğitim sunulmayacak.

İTALYA'DA OKULLAR CUMARTESİ DE AÇIK OLACAK

Sınıflarda daha az öğrenci bulunması için uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin karma uygulanması, cumartesi günü de okulların açık olması ve 50 bin yeni öğretmen istihdamı planlanıyor.

ÇİN'DE MASKELER SADECE ÖĞLE YEMEĞİNDE ÇIKACAK

Öğrenciler maske takmak zorunda olacak. Maskelerini sadece öğle yemeği esnasında çıkarabilecek. Okulların giriş ve çıkışlarının kalabalık olmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

GÜNEY KORE'DE HER SIRAYA 1 ÖĞRENCİ

Öğrencilerin alternatif günlerde geldiği ve online eğitimin devam ettiği hibrit eğitim sistemi uygulanacak. Her sırada bir öğrenci oturacak.

SİNGAPUR'DA OKULLAR 2 FAZ OLARAK AÇILACAK

Okulların açılması 2 faz olarak gerçekleştirilecek 1. fazda (okulların açıldığı ilk birkaç hafta) Pazartesi-Cuma günleri öncelikli olarak ilkokul ve ortaokul son sınıf öğrencileri okula gidecek. İlkokul 1-5 ve ortaokul 1-3. sınıf öğrencilerinin evde ve okulda eğitim şeklinde dönüşümlü olarak okula gidecek. 2. fazda ise Pazartesi-Cuma günleri arası tüm öğrenciler okula gelecek.

JAPONYA'DA ATEŞİ OLANLAR EVE GÖNDERİLECEK

Öğrenciler okula girmeden vücut sıcaklıkları ölçülecek ve ateşi olanlar evlerine gönderilecek. Özel bakım gerektiren çocuklarda okula dönme kararı ebeveynlere bırakılmıştır.