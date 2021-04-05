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MEB duyurdu! Ve belli oldu, işte detaylar...

AA |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 10:11 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 10:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. Ve belli oldu. Binlerce öğrenci bekliyordu. Detaylar MEB tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 6 Haziran'da gerçekleştirecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı.


Binlerce öğrenci merakla bekliyordu. MEB tarafından açıklandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak  ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu,  Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci  alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu  liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan  ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili  usul ve esaslara yer verildi.
 
Sınav başvurusu için ek işlemlere gerek kalmayacak
 
LGS kapsamında 6 Haziran'da uygulanacak merkezi sınavın başvuruları,  5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak  gerçekleştirilecek.
 
Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf  öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı  olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan  kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin  sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.
 
Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin  sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler  herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.
 
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli  Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten  itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek  öğrencilere teslim edecek.
 
Sınavda değişiklik yok
 
LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders  dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
 
Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum  halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90  soru sorulacak.
 
Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da  başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve  Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50  soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise  öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve  yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.
 
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış  cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham  puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri  çıkarılarak bulunacak.
 
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet  adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla  gönderilmeyecek.
 
Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160
 
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezi sınavla öğrenci alacak Anadolu  liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu  liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan  ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre, Türkiye genelinde 2  bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
 
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci  alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal  bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki  ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
 
  
 

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