MEB duyurdu ve belli oldu! Cumartesi ve pazar günleri...

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2020 ye kadar sürecek uzaktan eğitim ile ilgili merakla beklenen öğretmenlerin ek ders yazısını yayımlandı. Yazıda öğretmenlere hangi durumlarda ek ders ödeneceği tek tek açıklandı...
Ek derslerlerle ilgili yazıda şunlara vurgu yapıldı: Rutin müfredat kapsamında uzaktan eğitim yoluyla fiilen ders okutan öğretmenlerin, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılırlar.Kararda, yalnızca 8'inci madde kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi öngörüldüğünden, rutin müfredat kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilir.
Öğretmenlerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 10 saat derse karşılık, haftada 3 saati geçmemek üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılırlar.İlgili mevzuatına göre sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılırlar.
Eğitim kurumlarında yürütülmekte olan idari iş ve işlemlerin aksatılmaması bakımından eğitim kurumlarının açık tutulması; bu süreçte eğitim kurumları yöneticilerinin, okulda en az bir yönetici bulunacak şekilde eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine göre dönüşümlü olarak görev yapmaları, diğer çalışma günlerinde ise çalışmalarını evden yürütürler.
Rehberlik öğretmenlerinin, haftada en az bir gün okulda bulunmaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünce belirlenecek çalışma takvimine göre dönüşümlü olarak görev yapmaları, diğer çalışma günlerinde ise çalışmalarını evden yürütmeleri, eğitim kurumu yöneticileri ve rehberlik öğretmenlerinin, izinli ve raporlu oldukları günler hariç olmak üzere, bu süreçte anılan Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden tam olarak yararlandırılmaları, bu süreçte yöneticilere tam gün tam yıl eğitim ve ikili öğretim kapsamında ilave ek ders ücreti ödenmez.
Eğitim öğretim yılı bütünlüğü göz önünde bulundurularak yüz yüze ve uzaktan eğitimin yapıldığı sürelerde fiilen görev yapan öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin bu süreçte de görevlerini sürdürmeleri; ancak ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden isteği üzerine görevden ayrılanların yerine idari izin ve aylıksız izinden dönen aynı alan öğretmenlerine görev verilir.
Covid-19 salgınına bağlı olarak temaslı veya şüpheli olmaları nedeniyle karantinaya alınan öğretmenlerin, bu süreçte ders görevlerini yapmaya devam etmeleri, uzaktan eğitim kapsamında haftalık ders programları ile birim ders saati süreleri bakımından, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin belirlemelerinin esas alınır. Yönetici ve öğretmenlerin, anılan Kararın 16'ncı maddesinde sayılan hâller dışında, yalnızca fiilen yaptıkları görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılırlar. Kararın 20'nci maddesine göre yapılan işlemden sonra da öğretmen ihtiyacının karşılanamaması hâlinde, uzaktan eğitim kapsamında ders okutmak üzere ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılması ve bu konumda olanlara fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında anılan Kararın 9'uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenmesi, görevlerini önceden olduğu şekilde yürütmeleri öngörülen eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile yüz yüze eğitime devam edilen eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin, yukarıda yapılan açıklamalardan bağımsız olarak önceden olduğu şekilde ödenmeye devam edilmesi,gerekmektedir.
1 MİLYON 148 BİN 514 ÖĞRETMEN GÖREV YAPIYOR
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel okullardaki 17 milyonu aşkın öğrencinin eğitimi için toplam 1 milyon 148 bin 514 öğretmen görev yapıyor. AA muhabirinin, MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2020-2021 eğitim öğretim döneminde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 17 milyon 296 bin 989 öğrenci bulunuyor. MEB'in, 2003'ten 2020'ye kadar yaptığı 692 bin 808 öğretmen alımıyla, resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1 milyon 148 bin 514'e ulaştı.
Öğretmenlerin 974 bin 837'si resmi okullarda, 173 bin 677'si özel okullarda görev yapıyor. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı, toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine karşılık geliyor. Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda, 118 bin 558 sözleşmeli öğretmen çalışıyor. Okullarda 31 bin 765 müdür, 1339 müdür başyardımcısı, 54 bin 637 müdür yardımcısı olmak üzere 87 bin 741 yönetici bulunuyor. 2003-2020 yıllarında, engelli personel istihdamı kapsamında, 6 bin 716 öğretmen atanırken görevdeki engelli öğretmen sayısı da 8 bin 766'ya yükseldi.
Bölgelerin öğretmen doluluk oranları
Bakanlığın son verilerine göre, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde Türkiye'deki en yüksek öğretmen doluluk oranları gözleniyor. Bu bölgelerdeki öğretmen doluluk oranı yüzde 97 olarak kayıtlarda yer alıyor. Karadeniz Bölgesi'nde 92 bin 681, İç Anadolu Bölgesi'nde ise 146 bin 319 öğretmen görev yapıyor. Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise öğretmen doluluk oranı yüzde 95. Ege Bölgesi'nde 107 bin 174, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 87 bin 796 öğretmen okullarda eğitim veriyor. Öğretmen doluluk oranı yüzde 94 olan Akdeniz Bölgesi'nde 124 bin 794 öğretmen, yüzde 93 doluluk oranına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 126 bin 339, yüzde 84 doluluğa sahip Marmara Bölgesi'nde ise 201 bin 993 öğretmen görev yapıyor.
Öğretmen maaşlarında iyileştirmeler
Bakanlıkta 9'uncu derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenin net maaşı 2002'de 470 lira iken 1 Temmuz 2020 itibarıyla 4 bin 369 liraya yükseltildi. Öğretmenlerin ek ders ücretinin saati ise net 18,22 lira oldu. Ayrıca tüm öğretmenlere her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği veriliyor. Bu yıl öğretmenlere bu kapsamda 1210 lira ödendi.
MEB'DEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL KLİP
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı klibi yayınladı. Ayten Alpman'ın 1972'de seslendirdiği 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli şarkıdan uyarlanan 'Bir Başkadır Benim Öğretmenim' isimli eseri ise Sertap Erener seslendirdi.Düzenlemesini müzisyen Emre Kula'nın yaptığı eser, Öğretmenler Günü için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Bakan Ziya Selçuk'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Klipte, pandemiden dolayı okullarda çekilmiş arşiv görüntülerinin kullanıldığı belirtildi. Bakan Selçuk, klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin; bugün görevde olan 1 milyon öğretmen, yıllarca büyük bir fedakârlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenler ve şehit öğretmenlerle ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiğini belirtti. Selçuk açıklamasının devamında "Şarkıyı öğretmenlerimize uyarlayan ve güzel sesiyle bizlere ulaştıran sanatçımız Sertab Erener ve müzisyen Emre Kula'ya, klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2012 yılında yitirdiğimiz, bizi bu unutulmaz şarkı ile birbirimize kenetleyen Ayten Alpman'ı da saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.