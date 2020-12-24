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MEB duyurdu! Ve belli oldu

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 11:30 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 11:38

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve MEB resmen duyurdu. MEB tarafından yapılan açıklamada yüzde 42'lik bir artışın söz konusu olduğu belirtildi. 2020 yılında 157 milyon liraya ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 2020 yılında 438 okulda yapılan üretim geçen yıla göre yüzde 42 artarak 157 milyon liraya ulaştı.


Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen Mesleki Eğitimde 1000 Okul  Projesi'nde somut adımlar atılmaya devam ediyor. Seçilen okulların alt yapısının  güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda  destek kapsamında seçilen okullara 2020 yılında 161 milyon lira yatırım  yapılmıştı.
 
Projenin amaçlarından bir tanesi de bu okullarda döner sermaye  kapsamında yapılan üretimlerin artırılması ve dolayısıyla bu okullardaki öğrenci  ve öğretmenlerin gelirden aldıkları payların artırılması bulunuyordu. Mesleki  Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında belirlenen 1000 okul içinde 438 okul döner  sermaye işletmesine sahip. 2020 yılında 438 okulda yapılan üretim 2019 yılına  göre yüzde 42 artarak 157 milyon liraya ulaştı. MEB, 2021 yılında 1000 okulun  tamamında döner sermaye işletmesi açmayı hedefliyor.
 
"Okulların üretim kapasiteleri yüzde 42 arttı"
 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak diğer  taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000  Okul" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.
 
Projenin okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul  ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunun altını çizen Özer, şunları  kaydetti:
 
"Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz.  Projenin süresini de 12 ay olarak belirlemiştik. Proje ile ilgili çalışmalar  planlandığı gibi devam ediyor. Projenin hedeflerinden bir tanesi de seçilen 1000  okulda döner sermaye işletmesi kurmak ve üretim ile uygulamalı eğitim  kapasitesini artırarak mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerini artırmaktı.  Ayrıca, üretime yaptıkları katkı ölçüsünde de öğrenci ve öğretmenlerimizi  destekleme kapasitemizi artırmaktı. Seçilen 1000 okulumuzun 2020 yılında sadece  438'inde döner sermaye işletmesi bulunuyordu. 2020 yılının ilk 11 ayında bu  okullarımız üretim kapasitelerini yüzde 42 artırdılar ve 157 milyon liralık  üretim yaptılar. Öğrencilerimiz üretimden 11 milyon lira, öğretmenlerimiz ise 25  milyon liralık gelir elde ettiler. 2021 yılında geriye kalan 562 okulumuzda da  döner sermaye işletmesi açmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında bu  okullarımızın her birine iki yeni atölye kuracağız.
 
  
 

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