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MEB duyurdu! Ve başladı, bugünden itibaren...

08 Şubat 2021 Pazartesi - 14:58 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 15:07

MEB’den flaş karar! Binlerce öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Öğrenciler için fırsat niteliğinde bir yeniliğe imza atıldı. Bugün itibarı ile başladı. 11 Haziran tarihine kadar devam edecek. İsteyen tüm öğrenciler ücretsiz olarak yararlanabilecek. YKS’ye girecek adaylar için 'YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu’ oluşturuldu. Tüm adaylara açık platformda canlı yayında sorulan sorulara öğrenciler yanıt verebilecek.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin canlı yayında soru sorup yanıt alabilecekleri 'YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu' oluşturdu. Öğrenciler platformu bugün itibarı ile kullanmaya başladı. YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu 11 Haziran tarihine kadar kullanılabilecek. Böylece öğrenciler çözmekte zorlandıkları soruların yanıtlarını da detaylı bir şekilde öğrenebilecekler. 
 
 Dijital platformda canlı olarak çözülecek sorular, EBA Akademik Destek'ten ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) – Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarında çıkmış sorulardan seçilecek. 
 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayın yapılacak dijital platform, YKS'ye hazırlanan tüm öğrencilere ve sınav maratonundaki tüm adaylara açık olacak. Canlı yayındaki sorulara öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilmeleri için, yayın esnasında link paylaşımı yapılacak.  Öğrenciler bu link üzerinden cevaplarını gönderebilecek, ayrıca soruların çözümleriyle ilgili merak ettikleri ayrıntıları yorumlar sekmesinden sorabilecek. Platform öğretmenleri ise, o sorulara gerektiğinde anlık olarak, gerektiğinde ders sonrasında düzenli periyotlarda cevap verecek.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı açıklamada 'YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu ile ilgili bilgi vermişti. Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
 
İNTERAKTİF SORU ÇÖZÜMLERİ NASIL YAPILIYOR?
 
'https://youtu.be/up0lsHOzsXA' adresli YouTube kanalından yapılan canlı yayında önce soru ekrana gelecek ve öğrenciler belirtilen sürede soruyu çözerek cevaplarını ilgili alana tıklayarak sisteme gönderecek. Süre bittikten sonra hangi seçeneği kaç öğrencinin işaretlediğini tüm izleyiciler görebilecek. Bu oranlar doğrultusunda öğretmen, soruyu detaylı olarak çözecek ve varsa öğrenciden gelen yorumlara cevap verecek. Öğrenciler, öğretmen soruyu çözerken anlayamadıkları bölümleri yorum bölümünden sorabilecekler. Öğretmen de bu sorulara cevap verebilecek.
 
 
 

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