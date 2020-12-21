MEB duyurdu ve başladı!

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde öğrencilere tablet dağıtılacağının müjdesini vermişti. O tabletler öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 50.500 öğrenciye daha internet paketli yeni tabletlerin dağıtımının yapıldığını, öğrencilerin bu tabletlerle ders başı yaptığını açıkladı. Bu hafta da 50.000 tabletin dağıtımının devam edeceğini ifade eden Bakan Selçuk, çocukların eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için tedarik edilen tablet bilgisayarlardan 2 bin 600'ü Şırnak'ta dağıtıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan, ailelerin gelir durumuna, çocuk sayısına ve çocukların başarı durumuna göre tabletlerin dağıtıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika açıklamasında bulundu. İnternet paketli tabletlerin dağıtımına devam edildiğini açıklayan Bakan Selçuk, 50.500 öğrencinin daha tabletlerle eğitime devam ettiğini ifade etti. Önümüzdeki süreçte de tablet dağıtımının süreceğini ifade eden Selçuk, çocukların eğitim hakkı için gayret gösteren herkese teşekkür etti. ŞIRNAK'TA TABLET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şırnak'ta dağıtılmak üzere gönderilen 2 bin 600 tablet için İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Törende konuşan Vali Pehlivan, şimdilik 2 bin 600 tabletin ellerine ulaştığını belirterek, "Biz de kent olarak yaklaşık 1000 tableti hayırsever vatandaşlardan ve kurumlarımızdan tedarik etmiş durumdayız. O tabletlerimiz de alınıyor. Onları da teslim edeceğiz. Tabi gönül arzu eder ki bu sayı artsın. Her il için belli bir kontenjan belirlenmiş durumda. Biz de yerelde bu süreci birebir takip ediyoruz. Bu dönem anlaşılıyor ki uzaktan eğitimle devam etmek zorunda kalacağız. İnşallah umut edelim ve gayret gösterelim, kurallara uymak suretiyle ikinci dönem çocuklarımız okullarına kavuşsunlar" dedi.

'GELİR DURUMUNA GÖRE TABLETLERİ ULAŞTIRACAĞIZ'

Vali Pehlivan, ailelerin gelir durumu, çocuk sayısı, çocukların başarı durumu gibi kriterlere göre tabletleri ulaştıracaklarını dile getirerek, "İnşallah faydalı olur. Köylerimizde internet altyapısının daha da iyileştirilmesi konusunda gayretlerimiz var. Tabi ki yüz yüze eğitimin yerini tutmaz ama öğrencilerimizin evlerinde de olsa bu eğitimi alması çok önemli. O süreçten kopmamaları adına çok önemli. Hem bulundukları sınıfın konularını hem de öğretmenleri ile olan iletişimleri canlı tutma adına önemsediğimiz bir süreç" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra ilçe milli eğitim müdürlerine, öğrencilere dağıtılmak üzere 2 bin 600 tablet teslim edildi. Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre, Şırnak kent merkezine 297, Beytüşşebap ilçesine 23, Cizre 'ye 865, Güçlükonak'a 105, İdil'e 532, Silopi 'ye 688, Uludere'ye de 90 tablet dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde tablet dağıtımı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı başlıyor.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

500 BİN TABLET BİLGİSAYAR DAĞITILACAK

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve bu haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.