MEB duyurdu! Unvan değişikliği yoluyla atama başvuruları başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Unvan Değişikliği Yoluyla Atamalarına İlişkin Başvuru Kılavuzu'nu yayımladı. MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, MEB Unvan değişikliği atama başvuruları 5 Kasım'da sona erecek. Peki, MEB unvan değişikliği atama başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB unvan değişikliği yoluyla atama başvuru kılavuzu!

MEB duyurdu. MEB Unvan değişikliği yoluyla atama başvuruları başlıyor. Başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular, 01-05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB Unvan değişikliği yoluyla atama başvuruları 01-05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular, 05 Kasım 2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru

Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurması suretiyle yapılacak. Adaylar, başvuruda 20 (yirmi) tercih hakkına sahip olup tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca 21 inci seçenek olarak belirtecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen avukat, grafiker, programcı, istatistikçi, mimar, mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, harita, inşaat, makine), tekniker (bilgisayar, elektrikelektronik, harita, inşaat, makine, basım ve yayın teknolojileri), teknisyen (bilgisayar, elektrikelektronik, inşaat-yapı, metal işleri, mobilya ve dekorasyon , motor, sıhhi tesisat-iklimlendirme) unvan/alanlardan kadrolara atanacaklar için yapılan sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan

alanlardan atama şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuruda bulunanların MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlıkları, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruda bulunmaları hâlinde merkez teşkilatında birimlerince, taşra teşkilatında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli düzeltme yapılacak.

2- Hâlen aylıksız izinde olanlar (askerlik, doğum vb.) atama başvurusunda bulunabilecek.

3- Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen kadrolar, teşkilat ayrımı yapılmaksızın tercih edilebilecek.

4- Adaylar, ilan edilen avukat, grafiker, programcı, istatistikçi, mimar, mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, harita, inşaat, makine), tekniker (bilgisayar, elektrik-elektronik, harita, inşaat, makine, basım ve yayın teknolojileri), teknisyen (bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaatyapı, metal işleri, mobilya ve dekorasyon, motor, sıhhi tesisat-iklimlendirme) unvan/alanlardan kadrolara atama başvurusunun son günü itibarıyla; kazanılmış hak aylık derecelerine (mükteseplerine) uygun kadro tercihinde bulunacak.

Kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro bulunmaması hâlinde, adaylardan daha alt dereceli kadroya atanmak isteyenlerin Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan “Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum” yazılı kutucuğu işaretlemesi gerekiyor.

Adaylar ayrıca 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıyanların atamalarının yapılabileceğini göz önünde bulunduracak.

5- Adaylar, başvuruda 20 (yirmi) tercih hakkına sahip olup tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca 21 inci seçenek olarak belirtecektir (21 inci tercih; a) Merkez teşkilatı,

b) Taşra teşkilatı, c) Merkez ve taşra teşkilatı şeklinde olacaktır.).

6- “Elektronik Atama Başvuru Formu”nda yer alan “Diploma Notu” bölümüne; merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce giriş yapılacaktır. Aday, bu alanın doldurulabilmesi için öğrenim durumuna göre mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgesini başvuru süresi içerisinde beyan etmek zorundadır. Söz konusu belgenin teslim edilmemesi hâlinde sorumluluk adaya ait olacak.

7- Adaylar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edecek.

8- Adayların Elektronik Başvuru Formu ile yapmış oldukları başvuruları sonucunda, Kılavuzda belirtilen bütün şartları taşıdıkları kabul edilmiş sayılacak; yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adaylar sorumlu olacak.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

1- Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunanların,

2- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle başvuruda bulunanların başvuruları işleme alınmayacak.

MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ İLE İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınacak.

2- Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacak.

3- MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacak.

4- Onaylanan başvuruların çıktısı, onaylama işlemini yapan birimlerce muhafaza edilecek.

5- Elektronik Atama Başvuru Formunda yer alan “Diploma Notu” bölümüne; merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu birimlerince, taşra teşkilatında ise kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince giriş yapılacaktır. Bu alana, adaylarca ibraz edilen mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgelerindeki notunun “100”lük sisteme göre girişi yapılacak; mezuniyet notu “100”lük sistemin dışında olanların girişleri ise https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler adresinde yer alan tablolardan yardım alınarak “100”lük sisteme göre eşdeğerliliği alındıktan sonra yapılacak.

DİĞER HUSUSLAR

1- Ataması yapılanlar, yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadır; bu süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak; atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları ise iptal edilecektir.

3. İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamaya uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler, soruşturmaya bağlı olarak görev yerlerinin değiştirildiği il’e, il içinde değiştirilenler ise soruşturmaya bağlı olarak görev yerlerinin değiştirildiği ilçeye, aradan dört yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

ATAMA

1- Bu Kılavuzda belirtilen kadrolar için yapılan sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alanlardan atama şartlarını taşıyanlar, ilan edilen kadrolara atanmak üzere tercihte bulunabilecektir. Atamalar, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılacaktır.

Puanların eşitliği hâlinde atanacak aday sırasıyla; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle belirlenecektir.

2- Atama sonuçları, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.