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MEB duyurdu! Tamamen ücretsiz ve...

AA |  05 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:49 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 13:49

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu ve başladı. Bakan Selçuk telafi eğitimi ile ilgili yaptığı açıklamada "Velilerimize çağrım; yaz boyunca çocukların ihtiyacı olan hangi konuda isterlerse bizim eğitimlerimiz var ve ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanabilirler. Gerçekten önümüzdeki yıla çok daha dipdiri bir biçimde geçelim istiyoruz" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimleri  kapsamında çocukların ihtiyacı olan hemen her konuda ücretsiz eğitimlerin  olduğunu belirterek, velileri bu eğitimlerden yararlanmaya davet etti.  Selçuk, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ziyaretinde  gazetecilere, 1,5 yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın alt dalı olan telafi  eğitimini başlattıklarını söyledi. Bugün, telafi eğitiminin yaz bölümünün yaşandığını aktaran Selçuk, her  il ve ilçede, hangi okulda hangi saatte neler var gibi bilgilere herkesin  "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adlı internet sitesinden erişebileceğini  anımsattı.
 
 Gençlik kampı gibi yüzlerce merkezde eğitimler verildiğini belirten  Selçuk, "Buralarda çeşitli zeka oyunları var, survivor oyunları var. Öğretmen  arkadaşlar da bu oyunların bir parçası olarak eğlenceli faaliyetler yapıyorlar.  Mesela az önce öğretmen takımı ile birlikte paintball oynadım ve beni vurmakla  ilgili baya girişimleri oldu. Burada öğrencilerin gözlerindeki pırıltıyı  gördüğümde inanın çok mutlu oldum ve bütün Türkiye'de okullarımızda bu tür  faaliyetlerin yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Velilerimize çağrım; yaz  boyunca çocukların ihtiyacı olan hangi konuda isterlerse bizim eğitimlerimiz var  ve ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanabilirler." dedi. Salgın döneminin oluşturduğu gerginliği ve eve kapanmanın sonunda  oluşan motivasyonsuzluğun açık havada, arkadaşlarla, öğretmenlerle birlikte  yenilenmesini istediklerini ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: "Gerçekten önümüzdeki yıla çok daha dipdiri bir biçimde geçelim  istiyoruz. Bu dönemki eksikleri daha çok akademik eksiklik olmaktan ziyade  sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz.
 
Akademik  eksikliklerle ilgili hem geçtiğimiz haftalarda hem de yıl boyunca hem de  önümüzdeki yıl zaten çalışmalarımız olacak. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının  Kritik Kazanımlar başlığı altında oluşturduğu listeye göre hangi kazanımlar  eksikse önümüzdeki senenin ilk haftalarında yapılmaya başlanacak, onları  belirledik. Hepsini sahanın görüşlerini alarak, öğretmen odalarımızı dinleyerek  belirledik. Öğretmenlerimize bu zor dönemi omuzladıkları için çok çok teşekkür  ederim, velilerimize teşekkür ederim çünkü çok zor bir dönemdi. Dünya tarihinde  örnek olay sayılabilecek bir dönemdi, inanılmaz katkı verdiler." 
Bakan Selçuk, gençlik kampında paintball kıyafeti giydi, silahla hedef  olan balonları vurdu. Kamp alanı içindeki eğitim alanlarını gezen Selçuk,  öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Ayrıca Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nü de ziyaret eden Selçuk,  çocuklarla bir araya geldi, onlarla penaltı atışı yaptı ve kaleye geçti, okçuluk  bölümünde ise ok attı.
 

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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı telafi eğitimi ücretsiz
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