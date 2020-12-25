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MEB duyurdu... Öğrencilere destek! Ödenecek para miktarı belli oldu

25 Aralık 2020 Cuma - 11:56 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 12:25

Milyonlarca öğrenciyi ve veliyi çok yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve MEB resmen duyurdu. Destek ödemelerinin detayları belli oldu. Ödemelere ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşüğü 4 bin 165 liraya yükseltildi. Özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği ödemeleri bu yıl da devam ediyor. 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849 lira destek ödemesi yapılacak. Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için de destek ödemeleri yapılıyor. Ödemler 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor.


Milli Eğitim Bakanlığı çok sayıda öğrencinin özel okullarda okumasını sağlayacak destek ödemelerinde bulunuyor. Her yıl yapılan ödemeler bu yıl da sürecek. MEB tarafndan özel okullarda önceki yıllarda eğitim öğretim desteği  alan ve öğrenimini sürdüren öğrenciler için yapılacak destek ödemeleri  belirlendi. 
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan,  5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki  Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini  Tamamlamayan Öğrencilere 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim  Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 
 Buna göre, destek ödemesi, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim  öğretim yıllarında çıkarılan tebliğler çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği  kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere verilecek.
 
İlkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, ortaokul 7  ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 4 bin 849  lira destek ödemesi yapılacak.
 
 
  
ÖZEL MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE DE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANIYOR
 
Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel  mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve  öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları belli oldu. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan,  2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında  Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek  Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri  dışında ve içinde açılan özel mesleki ve teknik liselerde belirlenen alanlarda  öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve  öğretim desteği tutarları, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda alanlara göre farklı  olacak.
 
Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik  liselerde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Uçak Bakım ile İnşaat Teknolojisi  alanındaki öğrenciler için 6 bin 393 lira, Denizcilik ile Endüstriyel Otomasyon  Teknolojileri alanındaki öğrencilere 6 bin 976 lira, Elektrik Elektronik  Teknolojisi, Tarım Teknolojileri, Makine Teknolojisi ile Motorlu Araçlar  Teknolojisi alanındakilere 7 bin 549 lira destek sağlanacak.
 
Gıda Teknolojisi alanı için 6 bin 739, Hayvan Yetiştiriciliği ve  Sağlığı için 5 bin 810,  Kimya Teknolojisi için 6 bin 858, Makine ve Tasarım  Teknolojisi için 7 bin, Radyo-Televizyon için 6 bin 480, Tasarım Teknolojileri  için 5 bin 108, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri için de 7 bin 786 lira destek  verilecek.
 
Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu  liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen  alanlar ve destek tutarları ise şöyle:
 
 "Bilişim Teknolojileri 5 bin, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 6 bin  393, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar  Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 8 bin 13, Endüstriyel Otomasyon  Teknolojileri 7 bin 441, Gıda Teknolojisi 6 bin 976, Kimya Teknolojisi 7 bin 322,  Makine ve Tasarım Teknolojisi 7 bin 500, Matbaa Teknolojisi 7 bin 549, Metal  Teknolojisi, Plastik Teknolojisi 7 bin 322, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 6 bin  620, Moda Tasarım Teknolojileri 5 bin 529, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tasarım  Teknolojileri 5 bin 810, Tekstil Teknolojisi 6 bin 976,  Tesisat Teknolojisi ve  İklimlendirme 6 bin 512."

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