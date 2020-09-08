MEB duyurdu: Milyonlar bekliyordu ve belli oldu...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okulların açılması konusunda bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığınca 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılması amacıyla Microsoft iş birliğinde düzenlen “Yazılım Geliştirme Uzmanlığı” mesleki gelişim programına 6 bin 100 öğretmen katıldı.

Bilişim ve teknoloji alanında çağın taleplerine uygun yetkinliklerin kazandırılması hedefiyle akredite mesleki gelişim programına katılan bu öğretmenlerden 4 bin 448’i ise uluslararası akredite sertifikası aldı. Öğretmenlere sertifikalarını, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce MEB Başöğretmen Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine katılan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, teknolojik bilginin günümüzde bir uzmanlık alanı olmaktan çıkarak herkes için bir ihtiyaç hâline geldiğini belirterek, “Bakanlığımız ile Microsoft iş birliğinde, öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan ‘Dijital Dönüşüm Programı’ eğitimleri de bunlardan biri. Öğretmenlerimizin dijital yeterliklerini artırmak amacıyla ‘Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı’ hazırladık. Şimdiye kadar 53 eğitim gerçekleştirdik. 6 bin 100 öğretmenimiz bu programdan yararlandı, 4 bin 448 öğretmenimiz sertifika sahibi oldu. Ayrıca bu öğretmenlerimiz, uluslararası sertifika almaya da hak kazandılar. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan ve programlama bilgisine sahip olan öğretmenlerimize yönelik uzmanlık düzeyinde daha önce de birçok eğitim düzenledik. Biz bu programları gerek nitelik gerekse nicelik açısından geliştirmeyi devam edeceğiz. Bunun için de Microsoft ile de yeni programlar üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Öğretmenlerin, geleceğin mimarları olarak gerekli donanıma, dijital yeterliklere sahip olması gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, öğretmenlere seslenerek şunları söyledi: “Biz, Bakanlık olarak sizin mesleki çabalarınızı, öğrenme ve kendinizi geliştirme konusundaki azminizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun için gerek altyapı gerekse eğitimlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca çok sayıda öğretmenimizin eğitimlerden yararlanması bizim için önemli. Bu eğitimler her ne kadar bireysel ve mesleki boyutta görünse de yansıması onlarca çocuğumuzda ve hayatımızın her alanında kendini gösterecek.”

Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Eğitim sonucunda programı başarıyla tamamlayarak uluslararası akredite sertifika almaya hak kazanan öğretmenlere sertifikaları Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından çevrim içi bağlantıyla takdim edildi.Microsoft iş birliğinde düzenlenen Yazılım Geliştirme Uzmanlığı programından sonra mesleki gelişim alanında öğretmenlerin dijital yeterliklerini güçlendirmek amacıyla 2. faza geçildi. Bu bağlamda; nicelik açıdan mevcut eğitimin sunum kapasitesinin artırılması, nitelik açısından da bilişime yönelik sunulan programların artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, “Bulut Bilişim, Büyük Veri, Blok Zinciri ve İş Zekâsı (BI) Araçları” yeni mesleki gelişim programları olarak hazırlandı

OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların açılması ile ilgili de konuyan Selçuk, "Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız." dedi.

Dünkü Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okulları eğitim öğretime açıyoruz" demişti." ifadelerini kullanmıştı.