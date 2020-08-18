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MEB duyurdu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Kesinlikle yasak, yapan cezalandırılacak...

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 11:49 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 12:48

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca kişinin beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Selçuk, 'Kesinlikle izin verilmeyecek' diyerek şunları dile getirdi: "Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım  Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze  eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve  özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı  altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide  uygulanacak." ifadesini kullandı.
 
 
 

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