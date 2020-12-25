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MEB duyurdu! Flaş karne ve yüz yüze sınav kararı...

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 10:04 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 10:46

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararı açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı." ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul ve ortaokul  öğrencilerinin karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden lise  öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze  sınavlarla belirleneceğini açıkladı.  Bakan Selçuk, bu sene ortaokul ve liselerle yüz yüze yapılacağı  açıklanan sınavlara ilişkin yeni aldıkları kararı sosyal medya hesabından  duyurdu.
 
 Sınavlarla ilgili öğrencilere yönelik "Eğitimi, ders konularını  sizlere yüklemek için değil, sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir  şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar  aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı  yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu  eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar." ifadelerini kullanan Selçuk, bu yıl  olağanüstü bir süreçten geçildiğini vurguladı.
 
  Sürecin hızlı değiştiğine ve kararların uzun değerlendirmeler  doğrultusunda alındığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: "Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın  değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık.  Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem  ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci  dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.  Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız  olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz."
 
  
 

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