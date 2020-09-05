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MEB duyurdu: Herkese verilmeyecek...

05 Eylül 2020 Cumartesi - 15:51 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 15:51

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı bir yazı ile 81 ile duyurdu. MEB tüm illere yolladığı yazıda telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine ilişkin ödemelerin sadece kendilerine ders görevi verilip de bu kapsamda fiilen ders okutanlara yapılacağını duyurdu. Bu karar ücretli öğretmenler için de geçerli.


MEB, telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine yönelik görüş yazısını illere gönderdi.Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos ila 18 Eylül arasında yapılan telafi eğitimlerinde sadece kendilerine ders görevi verilip de bu kapsamda fiilen ders okutanların ek ders alabileceğini belirtti.Aynı uygulama ücretli öğretmenler için de geçerli olacak. Ücretli öğretmenlerden, kendilerine uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programı kapsamında ders görevi verilmesi ve fiilen ders görevinin yapılması halinde ders görevlerinin karşılığında ek ders ücreti verilecektir.
 
İŞTE MEB'İN GÖRÜŞ YAZISI
 

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