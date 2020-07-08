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MEB duyurdu! Devamsızlık yapan öğrenciler mezun edilecek

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:01 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 19:01

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan kararla, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilecek.


Bakanlıktan illere giden yazıya göre, MEB'e bağlı resmi ve özel  ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 ders yılı, Kovid-19 salgınına karşı alınan  tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020'den itibaren uzaktan eğitimle yürütüldü ve  19 Haziran 2020 tarihinde tamamlandı.
 
Söz konusu eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin devamsızlık  durumlarına ait iş ve işlemlerin birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate  alınarak gerçekleştirileceği daha önce okullara ve kamuoyuna duyuruldu.
 
Ancak, MEB'e ulaşan öğrenci ve velilerin talebine göre, yükseköğretime  devam etmeye hak kazanma durumundaki 12'nci sınıf öğrencilerinden bazılarının  derslerinde başarılı olmalarına, bazılarının da sorumluluk sınavları ile  başarabilecekleri sayıda sorumlu derslerinin bulunmasına rağmen ilgi  özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri,  bazılarının ise örgün eğitime devam etmek istedikleri halde örgün eğitimin dışına  çıkma gibi bir durumla karşı karşıya kaldıkları anlaşıldı.
 
MEB, durumları bu şekilde olan öğrenciler için yeni bir karar aldı.  Buna göre, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla tüm  derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar,  devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilebilecek.
 
Tüm derslerden birinci dönem puanı oluşmasına rağmen başarısız  dersleri olup devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı durumunda bulunan lise son  sınıf öğrencileri de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilerek, 2020-2021 eğitim  ve öğretim yılından itibaren başarısız oldukları derslerden sorumluluk  sınavlarına girebilecek ve başarılı olmaları durumunda mezun olabilecekler.
 
Dönem puanı oluşmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları  Yönetmeliği hükümleri gereği devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ancak  öğrenim hakkı bulunan öğrenciler ise velilerinin beyanı esas alınarak öğrenim  haklarını kullanmamış sayılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında örgün  eğitime devam edebilecekler.
 

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Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci devamsızlık
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