MEB duyurdu! AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?

MEB açıkladı! 15 Ekim’de sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2021-2021 Eğitim Öğretim Yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Peki, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? ? AÖL sınavları online mı olacak? AÖL sınav takvimi belli oldu mu? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdülüğü’nden gönderilen resmi yazı şu şekilde:
“2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması ve Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızcauygun görülmüştür.”