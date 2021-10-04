MEB duyurdu! AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2021 Eğitim Öğretim Yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri ile ilgili açıklama yaptı. Liseyi açıktan tamamlamak isteyenler de AÖL kayt tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? ? AÖL sınavları online mı olacak? AÖL sınav takvimi belli oldu mu? İşte AÖL kayıt ve kayıt yenileme ile ilgili detaylar…

MEB açıkladı! 15 Ekim’de sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2021-2021 Eğitim Öğretim Yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Peki, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? ? AÖL sınavları online mı olacak? AÖL sınav takvimi belli oldu mu? İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdülüğü’nden gönderilen resmi yazı şu şekilde:

“2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması ve Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızcauygun görülmüştür.”