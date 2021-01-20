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MEB duyurdu! 81 ilde yapılacak, yüzde 1...

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 16:49 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 16:49

Türkiye'de milyonlarca kişi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tek tek açıkladı. MEB duyurdu. Bakan Selçuk "Salgın döneminde özel okul ücretlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranının aynı şekilde devam etmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımıza tavsiye görüşümüzü bildirdik" dedi. Yüz yüze eğitime ilişkin de konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla elektronik sınav merkezi sayısı 491'e, sınav salonu sayısı 500'e, merkezlerden aynı anda hizmet alanların sayısı ise 10 bin 710'a çıkarılacak.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı  Turgay Türker ve beraberindeki dernek üyeleriyle Bakanlık'ta bir araya geldi. Türker'den derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Selçuk, dernek  üyelerin sorularını da yanıtladı. Salgının Türkiye'de mesleki eğitimin gerçek kabiliyetinin çok net bir  şekilde görülebilmesine imkan sağladığını belirten Selçuk, meslek liselerinin  Ar-Ge merkezleriyle ilişkilendirilip altyapısı güçlü olan yerlerde önemli  çalışmaların yapıldığını anlattı. Selçuk, salgın sürecinin ilk günlerinde bir  meslek lisesinin çok kısa sürede dijital solunum cihazı tasarlayıp ürettiğini  hatırlattı. Selçuk, "Salgının başladığı, dünyada maske tedarikinde büyük  sıkıntıların yaşandığı günlerde meslek liselerinde 130 milyon, halk eğitimi  merkezlerinde ise 164 milyon tek kullanımlık maske olmak üzere 294 milyon maske  üretildi." diye konuştu.
 Selçuk, tek kullanımlık tulum, önlük, siperlik, dezenfektan, kolonya  ve daha pek çok hijyen ürününün üretiminin yapıldığını ifade ederek, "Bunların  milyonlarca litresi yani sadece yüzey dezenfektanı 8,5 milyon litre. 1,3 milyon  siperlik üretildi. Bunların hepsi dağıtıldı." bilgisini paylaştı.
 
  "Meslek lisesi ruhu oluştu"
 
 Bu durumun mesleki eğitimin dönüşümü çalışmalarının bir işaret fişeği  olduğunu ve bunun sadece salgınla ilgili olmadığını vurgulayan Selçuk, yapılan  altyapı ve vizyon çalışmalarının, bu tür bir kriz durumunda bile riskin  yönetilebileceği bir sistemi hazırladığını söyledi. Selçuk, meslek liselerini tercihte bir sene içerisinde öğrenci  sayısında yüzde 63-64 oranında artış olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi  yaptı:
"Kendi tercihiyle gelen çocuk diye bir şeyden söz ediyoruz artık, yani  mecburi olarak meslek lisesine gidiyorsun değil de yüzde 64 bir artıştan söz  ediyoruz. Buradaki artış, toplumda usta öğreticilerin,  öğretmenlerin,öğrencilerin, okul yöneticilerinin salgın döneminde adeta bir  milli seferberlik gibi bu sürece destek vermeleri, bir psikolojik atmosfer yani  bir ruh oluşturması sonucunda gerçekleşti."
 
"Okulların kapatılması kararını riski daha iyi yönetebilmek için  verdik"
 
 Yüz yüze eğitime kademeli geçişin, ara tatilin sona ereceği 15  Şubat'ta nasıl başlayacağı konusundaki soru üzerine Selçuk, bunun bir kısmının  Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun uygulama takvimiyle, bir kısmının da Milli  Eğitim Bakanlığının alması gereken tedbirlerle ilgili olduğunu aktardı. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı açısından bakıldığında toplumu,  aileleri ve çocukları araştırma temelli izleme yapıldığının rahatlıkla  söylenebileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Sahada yüzlerce araştırma yapıldı ve bunu da yayınladık. Bu  araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi  değil, gelecek yılların da problemi haline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa  Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler  arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi  yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz.  Ancak 15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların  durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir  kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili  tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız."
 
 Bu anlamda literatüre ve uygulamalara bakıldığında küçük yaşların  riskinin daha az olduğunun görüldüğüne işaret eden Selçuk, "Okul, tümüyle  kontrollü bir ortam. Hem öğretmenler hem öğrenciler çok kontrollü bir biçimde  belli kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar. Yani okulda bir çarşıdaki,  pazardaki ya da sokaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir ortam yok.  Okullardan kaynaklanan durumu da günlük olarak izledik, çocuklarımızı da  izliyoruz." ifadelerini kullandı.
  
 Özel okullardaki KDV indirimi
 
Selçuk, salgın döneminde özel okul ücretlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e  indirilen KDV oranının aynı şekilde devam edip etmeyeceğine yönelik soruya,  "Hazine ve Maliye Bakanlığımıza geçtiğimiz dönem sağlanan bu vergi kolaylığının  bu dönem de sağlanması yönünde tavsiye görüşümüzü bildirdik." yanıtını verdi.
 
  
MEB, elektronik sınav merkezlerinde kapasite artışına gidiyor
 
 Milli Eğitim Bakanlığının aldığı yeni  kararla elektronik sınav merkezi sayısı 491'e, sınav salonu sayısı 500'e,  merkezlerden aynı anda hizmet alanların sayısı ise 10 bin 710'a çıkarılacak.e-Sınav merkezlerinden 2018'de 81 il, 14 ilçe merkezi ve 95 merkezdeki  124 salonda aynı anda 3 bin 250 kişi yararlanabilirken, MEB, son iki yılda  özellikle ilçelerde bu sınav merkezlerine erişimi artırarak, 2020'de ilçe merkez  sayısını 70'e ve toplam e-Sınav merkez sayısını da 151'e çıkardı. 2020 sonunda  ise 194 salonda hizmet veren e-Sınav merkezlerinden aynı anda hizmet alan kişi  sayısı, 4 bin 290 kişiye ulaştı. MEB, yeni bir planlama yaparak, halen 70 ilçede bulunan e-Sınav merkez  sayısını, 2021'de 410'a toplamda ise 491'e çıkartma hedefi belirledi. Buna göre,  491 sınav merkezinde yer alacak 500 sınav salonunda hizmet verecek e-Sınav  salonlarında aynı anda 10 bin 710 kişi yararlanabilecek. Böylece, e-Sınav merkez  sayısı son iki yılda 4 kat, salon sayısı da 3 kat artacak. Ayrıca aynı anda  e-Sınav merkezinde sınav olabilecek aday sayısı da yüzde 230 artışa ulaşacak.
 
"e-Sınav merkezlerine kolay erişim, hizmetin kalitesi açısından  önemli"
 
 Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA  muhabirine yaptığı açıklamada, bu merkezlerde ehliyet sınavlarından mesleki  eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yaptıklarını  söyledi.     Bu merkezlerde, diğer kurumlara da sınav hizmeti verdiklerine işaret  eden Özer, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak dört beceri Türkçe sınavı gibi yeni uygulamalarımızı  da bu merkezlerde yapıyoruz. Dolayısıyla e-Sınav merkezlerimizin kullanım  kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere  kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça  önemli. Bu nedenle özellikle ilçelerimizde e-Sınav merkezi sayısında 2021 yılında  ciddi bir artışa gideceğiz. 81 ilde 421 ilçemizde yeni e-Sınav merkezi açacağız.  2021 yılında e-Sınav merkez sayımız, 151'den 491'e çıkmış olacak. Böylece bu  merkezler üzerinden sunduğumuz hizmetlere çok rahat bir şekilde ulaşılabilecek."
 
  

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