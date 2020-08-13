MEB duyurdu! 21 ilde yapılacak...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmen duyurdu. MEB'den yapılan açıklamada 21 ilde toplam 15 bin 295 geçici işçi alınacak. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işleri yapmak için nereye ve ne zamana kadar başvurabilirsiniz?

