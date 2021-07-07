MEB duyurdu! 2021 BİLSEM öğretmen seçme tercih işlemleri başladı!

MEB duyurdu. Tercihler resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 BİLSEM öğretmen seçme tercih işlemlerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu. Peki, 2021 BİLSEM öğretmen tercihleri nasıl yapılır? 2021 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu ve tercih işlemleri ile ilgili tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı kapsamında 2021 BİLSEM öğretmen seçme tercih işlemleri başladı. Öğretmenlerin tercih işlemleri 9 Temmuz'da sona erecek.
MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama
2021 YILI BİLSEM ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA TERCİH İŞLEMLERİ
"2021 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" kapsamında tercih yapmaya hak kazanan adaylar tercihlerini kişisel kullanıcıları ile; MEBBİS -- Başvuru İşlemleri -- BİLSEM Başvuru İşlemleri -- BİLSEM Öğretmen Atama Kurum Tercih İşlemleri sayfasından 07.07.2021 09.00 - 09.07.2021 23.59 arasında gerçekleştirebilecektir."