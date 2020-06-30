02 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.694 1.20 EURO 7,7470 0.54
USD 6,8560 0.13 ALTIN 390,720 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB'den yeni uygulama! LGS ve YKS'ye giren öğrenciler...

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 14:09 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 14:09

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada,  çocuklara sonuç odaklılık yerine süreç odaklı olmanın  öğretilmesi gerektiğini  belirterek aslında en büyük ödülün, yolculuğun kendisi olduğuna dikkati çekti.
 
Geçen günlerde LGS merkezi sınavı ve YKS'nin yapıldığını anımsatan  Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Bu sınavların sonuçları ve tercih aşamalarında çocuklarımızla  birlikteliğimize devam ediyoruz. Bakanlığımıza bağlı resmi okullarımız ile  Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizde 'tercih danışmanlığı birimleri' kuruyoruz.  Bu birimlerde, LGS ile YKS'ye katılan öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti  vereceğiz. Tercih danışmanlığı birimlerimiz, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden  hizmet verecek. Mezun durumda olan ya da internet erişimi bulunmayan  öğrencilerimize, koordinasyon kurullarının planlaması doğrultusunda RAM’lar  (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) tarafından tercih danışmanlığı hizmeti  verilecek. Biz bu rehberlik süreciyle, ailelerimizin koşulları da dikkate  alınarak çocuklarımızın bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilmesinde her bir  öğrenci için en sağlıklı ve doğru kararın verilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz."
 
Tercih Danışmanlığı Birimlerinin kurulmasına ilişkin kılavuz, MEB Özel  Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı.  Buna göre, birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri  doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek.  Öğrenci ve velilere, karar verme sürecinde gereken rehberlik hizmetleri  verilecek.  Birimlerin çalışma takvimi daha sonra açıklanacak.
 
  
 
 
 
 

ETİKETLER

MEB YKS LYS sınav danışmanlık ziya selçuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.