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MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!

18 Eylül 2020 Cuma - 11:54 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 13:12

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili konuşarak, "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye." ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması başta olmak üzere, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamarda bulundu. 
 
TRT EBA TV'de Yeni Yayın Dönemi Açılışı'nda konuşan Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:
 
(Uzaktan eğitim) Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye."
 
İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir."
 
10 STÜDYODA GÜNDE 60 DERS
 
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim  Eren, EBA TV Kanalları için 10 stüdyoda günde 60 ders çektiklerini belirterek, "6  stüdyoda etkinlik ve aktivitelerimiz aynı anda devam ediyor. Çekimden kurguya,  planlamadan yayına kadar 200'den fazla çalışma arkadaşım da TRT EBA TV  kanallarında görev yapmakta." dedi. 
 
Eren, Üsküdar Adile Sultan Kasrı Validebağ Öğretmenevi'nde düzenlenen  "TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Lansmanı"nda yaptığı konuşmada, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınının çevre ülkelere yayıldığı şubat ayından itibaren  TRT olarak en üst düzey tedbirleri almaya başladıklarını söyledi.
 
Bu tedbirleri alırken iki ana stratejileri olduğuna işaret eden Eren,  birisinin çalışanların sağlıklarını koruyabilmek, ikincisinin ise kamu yayıncısı  olarak böyle zor günlerde hizmete devam edebilmek olduğunu aktardı.
 
İbrahim Eren, bu tedbirleri aldıkları günlerde Milli Eğitim  Bakanlığından kendilerine bir telefon geldiğine değinerek, "İki günde 6 kanal  diye başladık pazarlığa. En sonunda gerçekten çok kısa bir sürede 3 haftada, 3  kanalı gerçekleştirdik. Bizlere 'Bu kanalı yapabilir misiniz?' diye sorduklarında  şüphesiz 'Evet.' dedik, kapasitemize bakmadan. Çünkü kamu yayıncısı olarak böyle  zamanlarda tüm gayreti göstermemiz gerekiyordu." diye konuştu.
 
Avrupa Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Asya Pasifik Yayın  Birliğinin vekaleten Başkanlığını yönettiğini hatırlatan Eren, tüm dünyaya bu  alanda örnek olduklarını vurguladı.
 
TRT olarak son 2 yıldır dijital platformlara yatırım yaptıklarını  anlatan Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:  "Kendimizi hazırlıyorduk. Kapasitemizi genişletiyorduk. İç Yapımlar  Koordinatörlüğümüzü Başkanlığa çevirdik. Orada yeniden bir yapılanmaya gitmiştik.  Aynı şekilde bir veli olarak da takip ediyoruz. EBA TV de Milli Eğitim Bakanlığı  da gerçekten müthiş bir atılım içerisindeydi. Dijitalde tüm içeriklere  erişebiliyorduk. Çalışanlarımız da fedakarca görev yaptı. Tüm Türkiye'de  tedbirlerin en üst düzeyde alındığı bu dönemde gerek TRT çalışanları gerek Milli  Eğitimdeki arkadaşlarım ailelerinden, kendi çocuklarından uzak kalarak, 14 gün  eve gitmeyerek, kümeler halinde çalışarak bu projeyi hayata geçirmek için  ellerinden geleni yaptı. Sınıfları stüdyoya çevirdik. Stüdyoları sınıflara  çevirdik ve 18 milyon öğrencimizi TRT EBA TV kanallarıyla buluşturduk. TRT ailesi  olarak çok mutluyuz ve gururluyuz."
 
İbrahim Eren, şu an itibarıyla 10 stüdyoda günde 60 ders çektiklerini  belirterek, "6 stüdyoda etkinlik ve aktivitelerimiz aynı anda devam ediyor.  Çekimden kurguya, planlamadan yayına kadar 200'den fazla çalışma arkadaşım da TRT  EBA TV kanallarında görev yapmakta." bilgisini paylaştı.
 
TRT EBA kanallarında görev yapan tüm çalışanlara teşekkürlerini sunan  ve bu projede kendilerine güvenen Milli Eğitim Bakanlığına da şükranlarını arz  eden Eren, öğrencilere de yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.
 
TRT EBA kanalları belgeseli ve tanıtım videosunun izletildiği  programda, bu kanallarda görev yapan öğretmenlerin yanı sıra öğrencilere de söz  verildi.
 
 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da konuşma yaptığı programın  sonunda, öğrenciler Selçuk ve Eren'e katılım ve teşekkür sertifikası takdim etti.
 
Öte yandan, program alanında masa ve sıraların üzerine konulan defter  ve kalem detayıyla okul ambiyansı oluşturuldu. Etkinliğe, İstanbul İl Milli  Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.
 
 Yeni yayın dönemi için 4 bini aşkın video çekimi tamamlandı
 
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul  ve TRT EBA Lise'yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve  dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, yeni eğitim öğretim dönemi  için ders çekimlerini ve yayın içeriklerini tamamladı.
 
Bugüne kadar 3 bin 344 ders ve etkinlik yayınlayan TRT EBA, 21  Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video  çekimini tamamladı. TRT EBA kanallarında ders yayınları dışında, öğrenci,  öğretmen ve velilere yönelik eğitici ve ilgi çekici içerikler sunan "Tasarım ve  Beceri Atölyeleri", "Özel Eğitim Programları", "Bizden" ve "Öğretmenler Odası"  programlarının yayınları da devam edecek. Dersler ve programlar işaret dili ile  yayınlanacak.
 

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