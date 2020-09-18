MEB'den uzaktan eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili konuşarak, "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması başta olmak üzere, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamarda bulundu.

TRT EBA TV'de Yeni Yayın Dönemi Açılışı'nda konuşan Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

(Uzaktan eğitim) Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye."

İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir."

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