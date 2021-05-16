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MEB'den son dakika yüz yüze eğitim kararı! Resmen değişti

16 Mayıs 2021 Pazar - 22:16 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 22:16

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar. Resmen belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitime ilişkin yeni kararı paylaştı. Karara göre; okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilecek.


MEB harekete geçti. Milyonlarca öğrencinin beklediği tarhiler netleşti. Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;
 
Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.
Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları,  özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır. 
 
1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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