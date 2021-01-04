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MEB'den son dakika yüz yüze eğitim kararı! İzin çıktı ve tarih belli oldu...

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 22:25 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 22:39

Milli Eğitim Bakanlığı yüz binlerce kişinin beklediği yazıyı 81 ile yolladı. Yüz yüze eğitim ile ilgili çok önemli adım. Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinin bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceğine karar verdi. Özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor. Burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.


 Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), özel öğretim  kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve  geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü  eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon  merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak  şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi. 
 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere  gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da  etkisiyle artan Kovid-19 salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları  Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021  tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği  hatırlatıldı.  Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından  çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları,  motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet  içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim  merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli  yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime  başlayabileceği vurgulandı.
 
 Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de  başlanmasının planlandığı aktarıldı. Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim  dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa  çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi. Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel  öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve  kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.
 

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