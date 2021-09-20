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  • MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfları kapsıyor! Okullar...

MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfları kapsıyor! Okullar...

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 12:27 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 13:26

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıfların hepsini kapsıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'okullar kapanacak mı?', 'yüz yüze eğitime ara verilecek mi' endişelerine son noktayı koydu. Bakan Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz. Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir." ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminin,  açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi  olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz." dedi. 
 
Bakan Özer, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi  tarafından depreme karşı yenilenen Şile Necda Moralıgil İlkokulu ve  Ortaokulu’nun, yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı  konuşmada, 2020 Mart ayından itibaren tüm dünyanın daha önce deneyimlemediği bir  süreçten geçtiğini ve hala geçmeye devam ettiğini, hazırlık olmadığı için  ülkelerin yeni sürece adapte olmakta zorluklar yaşadığını söyledi.
 
Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin de eğitim sektörü  olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiasıyla bu süreçte müthiş bir  performans gösterdiğini ifade eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz  yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital  platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin  gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini  tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür,  sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin  yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital  platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli  dijital platformlardan da destek alacağız." diye konuştu.
 
 
Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze  eğitime devam ettiğini belirten Özer, şu bilgileri aktardı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18  milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari  personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var.  Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu  sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı,  okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180’i devlet  okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var.”
 
Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı  sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital  platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, “Eğitim  sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli  güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz.” dedi.
 
Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek,  öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde  83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.
 
 
“Gençlerimiz aşıya inanıyor, aşı olmaktan geri kalmıyor”
 
İstanbul Valisi Ali Vali Yerlikaya da İstanbul’da 2 milyon 761 bin  öğrenci bulunduğunu, 6 bin 748 okulda, 102 bin derslikte, 155 bin öğretmenin ders  başı yaptığını söyledi.
 
İstanbul’daki son aşılanma oranlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya,  bir doz aşı olma ortalamasının yüzde 82,9 olduğunu belirterek, “15-18 yaş  arasındaki her iki gençten biri aşılanmış. Tebrik ediyoruz. 12-15 yaş arası  gençlerimiz de 60 bine ulaşmışlar. Görünen şu ki gençlerimiz eğitim öğretim  hayatından geri kalmamak, sınıflarındaki o özlemleri bir daha inkıtaya uğratmamak  için aşıya inanıyor, aşı olmaktan geri kalmıyor. Biz istiyoruz ki bu oranların  yukarı taşıyalım.” dedi.
 
İstanbul’da 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  talimatıyla İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin kurulduğunu anlatan Yerlikaya,  yürüttükleri çalışmalara ilişkin şu bilgileri aktardı: “Yaptığımız şu; 1999’dan önce İstanbul’da kaç okulumuz var? 1322  okulumuz var. Bu okullarımızın tamamında deprem etütleri yapıldı. Eğer  güçlendirme ile mevcut binayı yıkmadan devam ettirebileceğimizi rapor söylüyorsa,  güçlendirdik. Olmuyorsa yıkıp, yeniden yaptık.
 
 
1999 yılından önce inşa edilmiş 297 okulumuzu yıktık ve yeniden  yaptık, 59 okulumuzun da yıktık yapımı devam ediyor. Önümüzdeki sezona  yetiştireceğiz. Bunları yeniden yaparken, arazi verimliliği, gelecek nüfus ve göç  sayılarına göre dizayn ettik. 356 okulu yıkıp yeniden yaptıktan sonra 5 bin 188  derslik daha fazla yaptık.”
 
Kurdele keserek, Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulu’nu yeniden  hizmete açan Bakan Özer ve beraberindekiler daha sonra okulun içini dolaşarak,  sınıfları ziyaret eti. Programa, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan  Ocaklı, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile davetliler katıldı.
 
 

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