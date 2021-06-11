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MEB'den son dakika karne kararı! Tamamen değişti, öğrenciler artık...

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 23:01 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 23:01

MEB son dakika duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı. 81 ile gönderildi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Karne ve başarı belgeleriyle ilgili flaş gelişme. Detaylar belli oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ile üstün başarı belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak. Ders yılı sonu işlemleri, ikinci dönem ile sorumluluk sınavlarına ilişkin tereddüt edilen hususlara, "http://ogm.meb.gov.tr" adresindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılabilecek.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla, lise öğrencilerine ilişkin  sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi.
 
Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19  salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim  imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin  okula devamının gönüllülük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler,  öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları  veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek.
 
Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve  öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına  kalma kuralı uygulanmayacak.
 
Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden  başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı  puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve  daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden  başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı  toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden  sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.
 
Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin durumu
 
Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil  dersi ve/veya Türkçe dersinden yıl sonu puanlarına göre 50'nin altında puan  alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişleri sağlanacak.
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp  birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da  sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, yönetmelikte  belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlarla aynı tarihlerde  uygulanacak ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre  değerlendirilecek.
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen  öğrencilerin, bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim  ile öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci  dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.
 
12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan  ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-2 Temmuz  tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.
 
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemleri  tamamlandıktan sonra durumları halen "Mezun Edilmemiş" olarak görünecek  öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12. sınıf  seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun  olabilecek duruma gelecek öğrencilerin, diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili  okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra "e-Okul  Kurum İşlemleri/Diploma İşlemleri/Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci  Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılacak.
 
12. sınıfı öğrencilerinden mezun olanların diploma durumu
 
12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin  sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına  göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak  sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları  ve sorumluluklarının kaldırılmış  olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek.
 
2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta  olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve  işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol  açılmayacak.
 
Meslek lisesi öğrencilerinden stajlarını eksik yapanların durumu
 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik, Anadolu  meslek programlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj  yapması gerektiği halde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanlar muaf  sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme  sınavına alınacak.
 
Mesleki eğitim merkezi programında öğrenim görenler de dahil olmak  üzere işletmelerde beceri eğitimi uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2  Temmuz itibarıyla tamamlanacak, beceri sınavı da sorumluluk sınavları döneminde  yapılacak.
 
Karneler nasıl dağıtılacak?
 
2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir,  onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda gerçekleştirilecek.  Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik  düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.
 
Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve  öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az bir  dönem puanına sahip olmaları gerektiğinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı  birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve  benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sisteminde  herhangi bir veri girişi yapılmamış öğrenciler için okul yöneticilerince ilgili  öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmeleri  gerektiği yönünde öğrenci velilerine ivedilikle gerekli bilgilendirmeler  yapılacak.
 
Bu kapsamdaki öğrencilerin birinci ve/veya ikinci dönem derslerine ait  gerekli veri girişleri yapılmadığı takdirde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl  sonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanlığınca onaylanmış haftalık ders çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve  meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle üzerlerinde tanımlı olan tüm  derslerden sorumlu olacak şekilde bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.
 
2020-2021 ders yılı sonu işlemleri, ikinci dönem ile sorumluluk  sınavlarına ilişkin tereddüt edilen hususlara, "http://ogm.meb.gov.tr"  adresindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılabilecek.
 

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