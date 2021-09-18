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MEB'den son dakika kararı! Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Değişiyor, artık...

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 20:02 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 20:02

MEB'den son dakika kararı. Resmen duyuruldu. Detaylar belli oldu. Yüz yüze eğitim için yeni öneri. Tüm okullarda uygulanabilir. Bakan tek tek açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Özer, "Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbiri vaka nedeniyle kapatılmadı" dedi. Bakan Özer, "Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Her okuldaki aşı, test durumları anlık takip ediliyor" ifadelerini kullandı. Bakan Özer, 'Hafta sonu eğitim olacak mı?' sorusuna "Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz" yanıtını verdi.

Bakan Özer, öte yandan Sağlık Bakanlığı'na yüz yüze eğitim için önerdikleri yeni uygulamanın detaylarını açıkladı.


Bakan Özer, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu,  soruları yanıtladı.
 
Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 2 hafta geçtiği belirtilerek  değerlendirmenin sorulması üzerine Özer, uyum eğitimin 1 Eylül'de tüm kademelerde  ise normal eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlattı.
 
Süreci tamamen Sağlık Bakanlığı ile koordine ettiklerini vurgulayan  Özer, tüm okullarda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
 
Gerekli tüm rehberlerin de hazırlanarak, 81 il valiliğine  gönderildiğini bildiren Özer, şöyle devam etti:
 
"Biz, tüm okullarımızın ihtiyaçlarını yıl sonuna karşıladık. Aynı  zamanda okullarımızın temizlik ve hijyenle ilgili ihtiyaç duyduğu tüm ödenekleri,  sadece eylül ayı için değil 2021 yılı sonuna kadar ihtiyaç duydukları tüm  ödenekleri gönderdik. Bununla da yetinmedik. Okullarımızda 71 bin kadrolu  temizlik personeli var. İlave olarak Çalışma Bakanlığımızın Toplum Yararına  Çalışma Programı kapsamında 50 bin temizlik personeli aldık. Bununla da  yetinmedik okullarımızda Elektronik Takip Sistemini kurduk. Bu ilk defa yapılan  bir şeydir. Biliyorsunuz daha önce il bazlı, ilçe bazlı kararlar alınırken, artık  okul bazlı kararlar alıyoruz. Dolayısıyla her bir okuldaki aşı olma durumu, PCR  yaptırması gereken kişiler, bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime  ara veren sınıflar gibi tüm detaylı bilgilerin olduğu ve anlık olarak Sağlık  Bakanlığından bilgi alabilen bir sistem var. Bu sistemi tüm okullarımızın  kullanımına açtık. Şu bizim sistemimizde 57 bin 108'i devlet olmak üzere 71 bin  320 okulumuz var. 850 bin derslikte ders yapıyoruz. 850 bin sınıfın tamamındaki  bilgiyi oradan takip edebiliyoruz."
 
Sağlık Bakanlığının belirlediği çerçeve içinde soruların cevaplandığı  bir çağrı merkezi kurduklarını aktaran Özer, ayrıca bilim insanlarından oluşan  bir Danışma Kurulu oluşturduklarını söyledi. Kurulun bugün ilk toplantısını  gerçekleştirdiğini bildiren Özer, "Onlar da bize okullardaki süreçlerin daha  sağlıklı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili, ayrıntılı eğitim sistemiyle ilgili  önerilerimizi tartıştığımız, farklı yaklaşımların geliştirildiği bir danışma  kurulu. Sağlık Bilim Kurulunun alternatifi değildir. Bu kurulda bizim  olgunlaştırdığımız tüm kararları veya alternatifleri tartışıyoruz, Sağlık  Bakanlığına iletiyoruz, nihai kararları Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu veriyor."  diye konuştu.
 
"Kapatılan okul bulunmuyor"
 
Bakan Özer, bir soru üzerine 71 bin 320 okuldan hiç birinin vaka  nedeniyle kapatılmadığını ancak kapatılan sınıflar bulunduğunu söyledi.
 
 "Sınıf bazlı" ve "vaka bazlı" sürecin yönetildiğini aktaran Özer,  "Eğer bir sınıfta okul öncesi hariç, herhangi bir sınıfta öğretmen ve öğrenciden  kaynaklanan 2 pozitif vaka varsa sınıfta 14 gün eğitime ara veriyoruz ama kendi  başlarına bırakmıyoruz. Aynı zamanda dijital platformların üzerinden dersleri  canlı yapmaya devam ediyorlar." bilgisini verdi.
 
Sınıfların karantinaya alındı diye kapanmadığını tekrarlayan Bakan  Özer, 14 gün sonra öğrenci ve öğretmenlerin tekrar sınıflarına, yüz yüze eğitime  geri döndüklerini bildirdi.
 
Bakan Özer, şunları kaydetti:
 
"Aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızın her gün açıkladığı vaka sayılarını  bizler de takip ediyoruz. Eğer trend artıyorsa bu artış mutlaka bizim  sınıflarımıza da yansıyor. Çünkü okullar izole ortamlar değil, sadece ders  ortamlarında izole ama bu çocuklarımız 18 milyon öğrencimiz, 1,8 milyon  öğretmenimiz var, 100 binin üzerinde idari personelimiz var, sadece servislerde  çalışan 150 bin. 20 milyonluk bir kitle. Eğitim, öğretimden sonra bu kitle okul  dışına taşınıyor. Kapatılan sınıf sayısı gayet doğal, çünkü toplumdaki vaka  sayısı artıyor. Okullar yeterli önlemi almadığı için vaka artışı, kapatılan sınıf  sayısının arttığı varsayımının dayandığı hiçbir bilimsel veri yok."
 
Öğretmenlerin aşı durumu
 
Bakan Özer, öğretmenlerin aşı oranlarına ilişkin soruyu da yanıtladı.
 
Öğretmenlerin aşı oranının her geçen gün arttığına dikkati çeken Özer,  şöyle konuştu:
 
"Sadece öğretmenlerimizde değil, diğer çalışanlarımızda da artıyor.  Aşı gönüllülük esasına dayalı yapılıyor. Sadece biz ilave olarak aşı olmamışsa  haftada iki kere çalışanlarımızdan PCR yaptırmasını zorunlu kıldık ve süreçte  gayet başarılı bir şekilde gidiyor. 6 Ağustos'ta benim göreve başladığım tarihte,  1 doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 73'tü. Geldiğimiz 17 Eylül tarihi itibariyle  1 doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Türkiye ortalaması ise yüzde 83. Burada  da 8 puanlık Türkiye ortalamasının üstünde bir seyir söz konusu. Diğer taraftan 2  doz aşı olmuş öğretmen sayımız 6 Ağustos'ta yüzde 59'du. 17 Eylül tarihi  itibariyle bu da yüzde 80'e varmış durumda. Fark 20 puan. Öğretmelerimize buradan  teşekkür ediyorum."
 
"PCR testleri sonucunda pozitif belirlenen öğretmen var mı?" sorusu  üzerine Özer, "Var. Aslında bu alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösterdi.  Hiçbir semptom göstermemiş, aşı olmamış ama PCR yaptırdığı zaman pozitif olan  vakalar ortaya çıktı. Eğer PCR yaptırmamış olsaydık o öğretmenlerimiz okula  gidecekti. Biz, kurallara uyduğumuz zaman en steril, en güvenli ortam olan  okullarımız yüz yüze açık kalmasıyla ilgili avantajlı duruma geçmiş olacağız.  Bizim vaka bazlı, sınıf bazlı yaklaşımımız, dönemin sonuna kadar, inşallah  sonraki dönemde okulların yüz yüze açık kalmasıyla ilgili ciddi bir avantaj  sağlayacak." dedi.
 
Salgın nedeniyle kaç okulda ikili eğitime geçildiğine yönelik bir soru  üzerine ise Bakan Özer, 850 bin okul içerisinde kalabalık olan sınıflar  bulunduğunu aktarırken, bunun en önemli nedeninin ise okul yapımı için arsa  bulunamayan yerler olduğunu söyledi.
 
Bu ve deprem güçlendirmesi nedeniyle ikili eğitimin bazı yerlerde  sürdüğünü belirten Özer, ancak bu durumun yaygın olmadığını ve lokalde bazı  yerlerde yapıldığını söyledi. Özer, "Tüm Türkiye'de 200'e yakın okul sadece bu  tedbirden dolayı ikili eğitime geçti, bu yaygın bir durum değil." diye konuştu.
 
"Sağlık Bakanlığına bir öneri götürdük"
 
Hafta sonu eğitimleriyle ilgili haberlere de değinen Özer, hafta sonu  eğitim yapmayla ilgili sistematik bir yaklaşımları olmadığını, sorun bazlı,  okullar özelinde çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti.
 
Bakan Özer, bir sınıfta iki vaka olması durumunda o sınıfta yüz yüze  eğitime 14 gün ara verdiklerini ve o öğrencilerin dijital platformlar üzerinden  evlerinde eğitime devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
 
"Sağlık Bakanlığına bir öneri götürdük. Sınıftaki diğer öğrenciler,  yakın temaslı kaydediliyor ama hiçbir semptom göstermiyor. Eğer bir hafta  sonrasında öğrencinin velisi PCR yaptırmasına izin verirse ve PCR sonucu negatif  çıkarsa bir hafta sonra sınıfa geri dönsün. Eğer velisi PCR yaptırmasına izin  vermezse 14 gün karantina sürecini tamamlayalım. Sağlık Bakanımız da pozitif  yaklaştı, bunun uygulanabilir bir şey olabileceğine. Önümüzdeki hafta Bilim  Kurulunda da değerlendirecekler. Böyle bir şey olduğu zaman ara verilen  sınıfların tekrar yüz yüze eğitime dönmesi aralığı daralacak, dolayısıyla çok  daha sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya konulmuş olunacak."
 
Okullarda PCR taraması
 
Okullarda rastgele PCR taramasına ilişkin detaylarve bunun eğitim yılı  boyunca devam edecek rutin bir uygulama olup olmayacağı konusunda Özer, bunun  Sağlık Bakanlığının örneklemler üzerinde okullardaki durumu kontrol edebilmek  için Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüteceği bir yaklaşım olduğunu söyledi.
 
Bunun okullardaki sağlık önlemleriyle ilgili toplumu rahatlatacağını  belirten Özer, şöyle devam etti:
 
"Velisinin rızası olmayan hiçbir öğrenciye PCR testi uygulanmayacak  birinci nokta o. İkinci nokta, Sağlık Bakanımızla görüştük, çocuklarımızdan  burundan PCR alınmayacak, tükürük üzerinden PCR testi yapılacak. Dolayısıyla çok  daha kolay, uygulanabilir bir PCR yaklaşımı olacak. Bu bizim elimizi  güçlendirecek. Çünkü rutin önlemin dışında arada farklı zamanlarda herhangi  tespit edemediğimiz bir vaka varsa, tedbir alarak o sınıflarımızda yüz yüze  eğitime ara vererek 14 günlük veya Sağlık Bakanlığı kabul ederse bir hafta sonra  eğitim sistemine döndürmeyle ilgili ilave bir kontrol mekanizması getirecek."
 
Burada ağırlık verecekleri yerlerin okullardan ziyade pansiyonlar  olduğunu belirten Özer, pansiyonlar için rastgele değil belli periyotlarda ve  velilerin rızası dahilinde PCR yapacaklarını, böylece süreci daha kontrollü  yönetebilme imkanına kavuşacaklarını ifade etti.
 
İl milli eğitim müdürlüklerinin yetkileri
 
İl milli eğitim müdürlüklerine tanınan yetkilerin artıp artmayacağına  sorusunu da yanıtlayan Özer, kalabalıklaşan sınıflarla ilgili il milli eğitim  müdürlüklerinin valiliklerle koordineli bir şekilde yerelde karar alabileceğini,  ancak bunun sonsuz bir yetki olmadığını söyledi.
 
Özer, il ve ilçe bazında karar alınması gerektiğinde ise Milli Eğitim  Bakanlığının bu sürece dahil olacağını ve Bilim Kurulu ile karar alacağını  belirterek, "Dolayısıyla şu anda il milli eğitim müdürlerimiz, kalabalık olduğu  varsayılan okullarda ikili eğitime geçme, ders saat süresini kısaltma, haftalık  yüz yüze eğitim gün sayısını azaltmada tam yetkilidir." dedi.
 
Yüz yüze eğitim sürecinin daha sağlıklı ilerlemesinin sadece  Bakanlığın görevi olmadığını vurgulayan Özer, bu sürece tüm velilerin aktif  şekilde katılması gerektiğini ifade etti. Özer, virüsün sadece okullarda değil  insanların bir araya geldiği her ortamda yayıldığını belirterek, velilerden  çocukların eğitim hakkının devamlılığı için Sağlık Bakanlığının koyduğu kurallara  riayet etmelerini istedi.
 
Milli Eğitim Şurası
 
Ankara'da 1-3 Aralık'ta toplanacak 20. Milli Eğitim Şurası'nın  gündeminde neler olacağına ilişkin soru üzerine Özer, şuranın ana temasının  "eğitimde fırsat eşitliği" olduğunu söyledi.
 
Özer, bu temanın üç alt başlığı olacağını ve bunların Bakanlık olarak,  en fazla üzerinde duracakları konular olduğunu belirterek, konu başlıklarını   "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Temel Eğitim", "Mesleki Eğitim", "Öğretmenlerin  Mesleki Gelişimi" olarak açıkladı.
 
Bakanlık olarak temel eğitim, özellikle dezavantajlı bölgelerde  eğitime erişimle ilgili önemli paketleri gelecek günlerde kamuoyu ile  paylaşacaklarını belirten Özer, "Mesleki eğitimde zaten ciddi bir ivme yakaladı,  onunla ilgili farklı düzenlemeler de yapacağız. Öğretmen zaten en kritik  noktamız. Biz, öğretmenlerimizi bu süreç içerisinde sürekli destekleyeceğiz."  dedi.

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