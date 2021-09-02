MEB'den son dakika kararı! Resmi açıklama geldi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala flaş detay duyuruldu. Tüm öğrenciler için geçerli. Yeni eğitim yılı takvimi belli oldu. İşte detaylar...

MEB resmen duyurdu. Detaylar ortaya çıktı. Tüm öğrencileri kapsıyor. Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimin başlamasını bekliyordu. 6 Eylül itibarı ile okullarda ders zili çalacak. Öğrenciler için yüz yüze eğitim başlamış olaccak. Pek çok öğrenci tatil dönemlerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

MEB RESMEN DUYURDU! TARİHLER BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül’de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak ve karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi



??Ders zili 6 Eylül’de çalacak,



???1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,



???Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,



???2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,



??Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV — MEB (@tcmeb) September 2, 2021

YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ DETAYLAR 10 MADDEDE DERLENDİ