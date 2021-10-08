MEB'den son dakika kararı! Resmen duyuruldu ve değişti, uzaktan eğitim...

Genelgeye göre;
Covid -19 hastası veya temaslısı olduğu için tedavi yada karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin eğitim öğretimlerine yönelik açıklamaların yapıldığı ilgi (c) yazının 2'nci maddesinde yer alan; "Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr partalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacaktır." ifadesi kapsamında işlem yapan öğretmenler ile bu sınıflara dersi olan öğretmenlerden gerek EBA canlı ders, gerekse uzaktan canlı ders uygulamaları ile ders görevi verilenlere bu görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi (a, b) yazılar ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiş olup; öğretmenlere, öğrencilerin çeşitli nedenlerle okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik velilere ve öğrencilere yaptıkları rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmelerini sağlama görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Nitekim hükümde yer alan "...gibi eğitim ortamlarında..." ifadesinden de anlaşılacağı üzere öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılacak ders ortamlarının sınırlandırılması mümkün olmamakla birlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren rutin müfredat kapsamında yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri çoğunlukla, Bakanlığımızın çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) başta olmak üzere açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinliklerden oluşmaktadır.
Olağanüstü koşulların geçerli olduğu bu geçici durumda yapılan uzaktan eğitim uygulamasına bağlı olarak yapılacak ek ders ücretli ödemelerinde, mevcut düzenlemelerin dikkate alınarak uzaktan eğitimle en fazla örtüşen düzenlemeye göre işlem yapılması gerektiği kuşkusuzdur.
Dolayısıyla ek ders ücreti ödemeleri bakımından uzaktan eğitimin, en yakın nitelikleri içeren yüz yüze eğitim ile aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Çünkü her iki durumda da rutin müfredatın öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yüz yüze uygulanması söz konusudur.
Benzer eğitim uygulamalarının yapıldığı 2020-2021 öğretim yılında yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacakları, daha önce birer örneği teşkilatımıza gönderilen ilgi (ç, d, e) yazılarda belirtilmiş; bu yazılarda, yönetici ve öğretmenlerin yalnızca fiilen yürüttükleri görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılabilecekleri de ayrıca vurgulanmıştır.
Bu itibarla, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada bulunan sınıf/öğrenci/öğretmenler İle kronik rahatsızlığı bulunan Öğrencilerin rutin müfredat kapsamındaki derslerinin EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi hâlinde, bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerin fiilen yerine getirdikleri bu görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olabilecektir.
Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında Covid-19 salgım nedeniyle karantinada bulunan sınıf öğrenci/öğretmenler ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin bu süreçte eğitim faaliyetlerini ne şekilde sürdürmeleri gerektiği ile uzaktan eğitim kapsamında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı canlı ders yapılıp yapılmayacağı hususunda yaşanan tereddütlerin ve yapılan farklı uygulamaların oluşturduğu karmaşanın giderilerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından, bu kapsamda bulunan derslerin öğretmenler tarafından EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi yönünde genel bir açıklama yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.