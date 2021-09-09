09 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.438 0.29 EURO 10,0360 0.19
USD 8,4680 0.06 ALTIN 488,610 0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB'den son dakika kararı! Resmen duyuruldu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflar...

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 13:08 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 13:10

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Flaş karar resmen duyuruldu. Tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Bilgisayar, telefon ve tabletler üzerinden kullanılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti" oluşturuldu. Sette, gelişimsel, yeterlik temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan etkinlikler yer alıyor.


Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Yeni uygulama resmen duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, çocukların bireysel  ihtiyaçlarını temele alan, özelliklerine uygun, yeteneklerini geliştirici ve  öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılmasını sağlamak amacıyla  "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti" oluşturuldu. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020'de tüm sınıf seviyelerinde  hazırlanan Sınıf Rehberlik Programı'nda yer alan her bir kazanım için örnek  etkinlikler geliştirildi.
 
Kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanan "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri  Seti"nde gelişimsel, yeterlik temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları  dikkate alan etkinlikler yer alıyor.
 
Sınıf Rehberlik Programı'nda bulunan kazanımlarla doğru orantılı  olarak birbirini tamamlayıcı ve bütüncül, çocukların bireysel ihtiyaçlarını  temele alan, özelliklerine uygun, yeteneklerini geliştirici şekilde hazırlanan  set, öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılmasına imkan veriyor.
 
Setin, Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu da oluşturuldu
 
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde toplam 936  sınıf rehberlik etkinliğinden oluşan setin, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda  dijital olarak kullanılabilmesi ve öğretmenlerin kullanacakları materyal  çeşitliliğini artırabilmek amacıyla, Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri  Platformu (DİSREP) oluşturuldu.
 
Öğrenciler, bu platform aracılığıyla uygulama sürecinde, bilgisayar,  telefon ve tablet gibi iletişim araçlarıyla da sınıf rehberlik etkinliklerine  katılabilecek.
 
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti'ne,  "http://orgm.meb.gov.tr/www/milli-egitim-bakanligi-tum-sinif-seviyelerinde-sinif-rehberlik-etkinlikleri-hazirladi/icerik/1771"  web adresinden ulaşılabilir.
DİSREP, "https://orgm.meb.gov.tr/disrep/index.html" adresi üzerinden  de tüm paydaşlarca kullanılabilecek.
 
  
 

ETİKETLER

MEB MEB açıklama MEB duyuru MEB karar MEB kararı MEB son dakika MEB son dakika açıklama MEB duyuru son dakika MEB set uzaktan eğitim yüz yüze eğitim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.