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MEB'den son dakika kararı! Resmen değişti, tüm okullarda yeni dönem, öğrenciler artık...
MEB'den son dakika kararı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Tüm okullarda yeni dönem başlıyor. Resmen belli oldu. Bakan tek tek açıkladı. Tamamen değişti, artık zorunlu olacak. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den duyuru geldi. İşte detaylar...