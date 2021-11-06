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MEB'den son dakika kararı! Resmen değişti, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)'ndan son dakika açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflarda okuyan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Taslak ders kitapları ve eğitim araçlarının incelenme kriterleri güncellendi. İçeriklerde, Türkçenin doğru ve özenli kullanımına, dilin, anlatım zenginliği ve gücünü yansıtacak nitelikte olmasına dikkat edilecek. İçerik, bilimsellik ilkesi gözetilerek oluşturulacak, öğretim programında yer alan tüm kazanımları karşılayacak. Elektronik içeriklerde bilişsel yük dengesi, etkili bir öğretim sağlayacak nitelikte tasarlanacak - 2022 yılı için başvurusu alınacak taslak ders kitaplarına ilişkin 7-18 Şubat tarihlerinde "https://kitapinceleme.meb.gov.tr/" internet adresinden başvuru yapılabilecek.