MEB'den son dakika kararı! Resmen başlıyor, o tarihten itibaren...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'dan son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Okulların açıklaması ve yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Detaylar belli oldu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamasında "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." ifadelerini kullandı. Öte yandan İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak BİLSEM sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. MEB tarafından yapılan yeni duyuruda BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihlerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorunun yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama geldi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.

Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.