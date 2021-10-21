MEB'den son dakika kararı! Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! Bugün başlıyor ve...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi açıklama yapıldı. Bugünden itibaren başlıyor. Çok sayıda öğrenci bekliyordu. MEB detayları paylaştı. Başvuru süreci 1 Kasım tarihine kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "YLSY kapsamında 358 öğrenci, Millî Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek." denildi.

MEB resmen duyurdu. Öğrencilerin beklediği tarih geldi. Bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından detaylar paylaşıldı. Öğrenciler başvurularını 1 Kasım tarihine kadar Öğrenciler internet üzüerinden yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı 358 öğrenci yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek. MEB'den konu ile ilgili detaylı açıklama yapıldı.

MEB'den yapılan açıklama şöyle denildi;

Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere toplam 358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.

Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun uyarınca YLSY Programı (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 358 öğrenci, yurt dışına gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.

Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.

1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.

Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Millî Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak şu anda 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilir.