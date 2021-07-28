MEB'den son dakika kararı! 81 ilde başlıyor, tüm okullarda...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'dan son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Okulların açıklaması ve yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Detaylar belli oldu. Bakan Selçuk, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle okul açılış tarihlerinde bir değişiklik olup olmayacağını ilişkin, "Temizlik ve hazırlık anlamanıda okullarımızda ne yapılması gerekiyorsa çalışmalarımızı son hızla yürütüyoruz. Dün 81 il müdürümüzle bir toplantı yaptık ve hangi ilimizin, hangi ilçemizin ne tür eksiği olduğu konusunda bir görüş alışverişinde bulunduk.Ve gördüm ki okullarımızda gerçekten bir problem yok. Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli' açıklamasında bulundu.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde eğitim gören 45 ortaokul öğrencisi, 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da müzeye gelerek burada öğrencilerle bir araya geldi.

Müze çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Selçuk, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle okul açılış tarihlerinde bir değişiklik olup olmayacağını ilişkin, "Temizlik ve hazırlık anlamanıda okullarımızda ne yapılması gerekiyorsa çalışmalarımızı son hızla yürütüyoruz. Dün 81 il müdürümüzle bir toplantı yaptık ve hangi ilimizin, hangi ilçemizin ne tür eksiği olduğu konusunda bir görüş alışverişinde bulunduk.

"OKULLARI AÇMAK NOKTASINDA KARARLIYIZ"

Ve gördüm ki okullarımızda gerçekten bir problem yok. Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Ve okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, toplumun desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının vurgusunu yapmak istiyorum. Ve okulları açmak noktasında çok kararlıyız" ifadelerini kullandı.

AŞININ 12 YAŞA KADAR İNDİRİLMESİ

Bakan Selçuk, Türk Tabipleri Birliğinin koronavinüs aşısının 12 yaşa kadar inmesi gerektiği ve kalabalık sınıfların bölünmesine yönelik önerisinin hatırlatılması üzerine de, "Bu konuda geçtiğimiz yıl da yapılan bir çalışma var. Bugün Bilim Kurulu'nun bir toplantısı söz konusu, orada da bu konular görüşülecek. Bizler de zaten sürekli bir iletişim halindeyiz. Bu konularla ilgili bilim insanlarının yönlendirmesi ve birlikte çalışma devam ediyor" dedi.